聯邦教育部大裁員 伊州學生、公校將受波及

伊利諾州教師聯合會(Illinois Federation of Teachers)表示，大規模裁減教育部員工，將對學生、學校帶來衝擊。(伊州教師聯合會臉書)

聯邦教育部 計畫裁減約一半的員工，伊利諾州教師聯合會(Illinois Federation of Teachers)、民代官員以及教育專家表示，此舉將使教育部未來陷入危機，並為全國學生、學校，尤其是有特殊需求及無證家庭的學生，帶來「混亂」甚至嚴重衝擊。

伊利諾伊州 教師聯合會主席蒙哥馬利(Dan Montgomery)表示，華府正將一場海嘯帶給這個國家的每個孩子和每個州，「這不是效率，也不是改革，而是對教育部的破壞，因為華府這屆政府想給億萬富翁們巨額的稅收減免。」

教育部擬裁減超過1300名員工，川普曾表示，他希望將學校的所有控制權歸還給各州。

曾在前教育部長鄧肯(Arne Duncan)手下工作的前助理部長康寧漢(Peter Cunningham)表示，沒有了教育部，學區 和各州現在必須與司法部處理民權問題，他們還必須去財政部申請學生貸款，去衛生部申請第一條款(Title I)經費，去勞工部處理勞動力問題，「我不明白這樣做的意義何在。」

對許多人來說，最大的問題是每年用於公立學校的數十億資金會的可能變化，例如支持貧困率高的社區學校的Title I資金。包括教育低收入兒童、學習英語的學生和殘障學生的成本通常更高，因為這需要專門的教學或更小的班級規模。缺乏強大稅收基礎來資助學校的學區，往往難以滿足這些學生的需求，這也是聯邦資金的存在意義。

德堡大學(DePaul University)教育學教授史考特(Leodis Scott)表示，將更多權力交給各州，可能會讓那些依賴聯邦資金支持的學生受到忽視。根據伊州教師聯合會的數據，教育部支持全州4000所K-12學校中的200多萬伊州兒童，該州學校的Title I有130萬個學生，仰賴7.78億元的聯邦資金接受需要的服務。

芝加哥教師工會(CTU)主席蓋茲(Stacy Davis Gates)表示，教育部大舉裁員對於芝加哥特殊需求及無證家庭的學生，將造成重大衝擊。