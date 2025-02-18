裁員壓力 芝近5萬聯邦員工士氣跌谷底

示威者上周在華府衛生部外集會，聲援聯邦工作人員。(美聯社)

川普 政府大幅削減聯邦勞動力規模的行動，不僅在聯邦雇員密集的華府、馬里蘭州等地造成壓力，也讓芝加哥 及其周邊地區超過4萬8000名聯邦員工，在過去數周處於緊張狀態。

美國退伍軍人事務部(VA)芝城地區的醫療保健提供者說，川普上任不到四周但感覺已經像一輩子那麼漫長，匿名接受芝加哥太陽報訪問的這位醫護人員稱，聯邦人事管理辦公室(OPM)領導層每晚都會發送大量電子郵件，敦促員工盡可能自動辭職。

然而大多數的VA員工，被排除在該項優離計畫之外，且被要求必須返回辦公室上班，儘管芝加哥地區許多員工自COVID-19大流行初期受聘以來一直遠程工作。一名40多歲在VA工作的退伍軍人表示，「這不是正常裁員 ，是騷擾、虐待及恐嚇。」

根據美國勞工統計局的數據，截至2024年12月，伊利諾州約有8萬2000名聯邦員工，其中4萬8300人在芝加哥地區工作。

在環境保護署(EPA)五大湖國家項目辦公室擔任物理學家的華裔盧玲玲(Loreen Targos)，也是代表約1000名當地EPA員工的美國政府雇員聯合會(AFGE)704分會執行副主席。她說，現階段聯邦部門員工的士氣處於歷史最低點。

「在整個聯邦政府中，員工們感到受到攻擊。與我共事的人並不想涉入政治化，大家只想專注於日常工作，」盧玲玲說，「新一屆屆政府告訴我們，我們的集體談判協議已被撤銷。他們並不關心遵守實際的法律。」

育有三胞胎的盧玲玲，大部分時間都是遠程工作，但在經歷了數周的壓力和裁員威脅後，她被命令返回辦公室工作。白宮稱，其目標是裁減約20萬名試用期員工中的絕大多數，盧玲玲表示，「由此可見我們的生活穩定性有多麼脆弱，尤其令人震驚的是，看到總統假裝他們得到授權廢除聯邦政府以及我們提供的所有基本服務。」

麻州的一名法官14日放行了聯邦裁員買斷計畫，當時政府官員宣布全國已有7萬5000人接受該計畫。

但對於消費者金融保護局(CFPB)的一名芝城郊區員工來說，事情並未結束，川普政府已放話要削弱該機構規模，這名員工「預計隨時會收到解雇通知」。

「每個同事一想到職業、經濟和個人將面臨困境，都感到憂心，」這名員工說，他們擔心馬斯克之類的人，會通過手機和筆記本電腦監視他們。「不確定性讓人感到龐大壓力，」這名員工說，「我選擇成為公務員是為了避開政治，但最終還是受到波及。」