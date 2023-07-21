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連續3年 庫克郡房產稅單又推遲 11/1才能寄發

特派員黃惠玲／芝加哥報導

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)19日宣布，2022年的第二期房地產稅單，將再度延遲寄發給該郡物業翁東主，她說，預計第二期房地產稅單可在11月1日準備就緒，繳交期限則為12月1日。

與去年發出2021年第二張房地產稅單，遲至11月底才發出，截止日也順延到12月30日相比，今年的情況稍微好些，不過，庫克郡房地產稅單寄發時間，已經連續三年出現延遲狀況。

根據往年慣例，該郡第二期房產稅單會在7月寄出，繳款截止日為8月1日，但在新冠疫情期間，庫克郡房產評估辦公室負責人卡吉(Fritz Kaegi)與負責審理評估的三人審查委員會間的技術問題激增，導致卡吉與委員會另外一位委員羅傑斯(Larry Rogers Jr.)間的嫌隙擴大，雙方對長達好幾個月的拖延互相指責。

然而這些技術問題遲至今日仍未解決，加上全郡範圍的評估與費用計算是滾動式作業，官員預測今年情況會有所改善，但仍無法恢復正常。

普瑞科溫可辦公室發出聲明稱，2019年後疫情爆發，加上系統技術重大改革，因此對該郡的財產稅流程與時間表造成巨大影響，郡府表示會繼續與稅務機構、物業東主密切合作，讓彼此了解稅單寄發日期的關鍵性。

包括普瑞科溫可組織的工作組等多個負責房地產稅辦公室，去年匆忙將繳交期限訂在12月30日，讓業主可以把這筆稅務開銷列入該年度的所得稅申報單。

稅單延誤除了為納稅人帶來不確定性外，也造成其他令人頭痛的問題，包括仰賴這筆經費的學區、村鎮府、圖書館等機構，都必須等好幾個月才能收到資金，部分甚至被迫先向郡府借款以維持正常營運，此外，試圖協調房屋買賣的房產仲介，也因此很難估算中最終帳單與成交成本。

房地產 庫克 疫情

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