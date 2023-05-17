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草間彌生「痴迷波點」展 芝市博物館登場

芝加哥訊
草間彌生的作品包括發光的地板，它會隨著參觀者的動作做出反應。(主辦單位提供)
草間彌生的作品包括發光的地板，它會隨著參觀者的動作做出反應。(主辦單位提供)

芝加哥WNDR博物館即日起推出當代藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)展覽「痴迷波點」(Dots Obsession)，這一展出透過互動裝置，讓參觀彷佛走入無限深度的波點空間。

草間彌生的職業生涯始於1960年代，當時她住在紐約市，與安迪·沃荷(Andy Warhol) 等藝術家擦肩而過，並主持了一場以表演為基礎的活動，展示了草間彌生將藝術、表演者和觀察者相結合的喜愛。

在用鏡子房間大開眼界之前，草間彌生致力於 紙，使用替代和抽象的技術來創建充滿色彩的細胞狀形式。

以當代藝術與科技和互動裝置，讓參觀者經歷獨特感官體驗的WNDR博物館，在新的「草間彌生：痴迷波點」展出中，希望使更多人了解這位當代知名藝術家，並深入體驗其魅力。

草間彌生的作品「無限鏡屋」(Infinity Mirror Room)將波點透過...
草間彌生的作品「無限鏡屋」(Infinity Mirror Room)將波點透過鏡面產生無限延伸的效果，是展場的亮點之一。(主辦單位提供)

位於芝加哥西環區的WNDR三層樓展間裡， 參觀者近距離體會到草間彌生迷人的創作，其中的 「無限鏡屋」(Infinity Mirror Room)將波點透過鏡面產生無限延伸的效果，是展場的亮點之一。

此外，參觀者還將觀賞到一個會發光的地板，它將隨著參觀者的動作做出反應，另外還有視覺藝術家Andy Arkley的作品「Try to Get Higher」，它結合了木雕、音樂及影片。

芝WNDR博物館開放時間：周一至周四中午12時至晚上8時，周五至周六上午10時至晚上10時，周日上午10時至晚上8時，門票及更多展出信息，可查詢官網www.wndrmuseum.com

博物館 芝加哥 紐約市

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