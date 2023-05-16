這些中西部城市 租金比你想像得高

芝市房租在中西部城鎮偏高。(特派員黃惠玲／攝影)

根據Newsbreak網站，中西部地區各州的租金 中位數低於1000元，但如果在考慮退休住處的民眾，以下中西部城市可能不如你想像便宜，該網站並同時提出鄰近高價租金城鎮旁較實惠居住的小城市名單。

密西根州／安娜堡(Ann Arbor)

有公園、植物園和博物館 的安娜堡市，租金中位數在1382元，與昂貴的緬因州沿海地區差不多。建議可選擇底特律郊區的伊普西蘭蒂(Ypsilanti)，有許多當地才有的奇特博物館。

芝加哥的租金中位數為1209元，外加昂貴的水電瓦斯費、交通和伙食錢，使芝加哥成為世界上最昂貴的城市之一。

但熱愛風城生活的人來說，選擇住在像是Monee等郊區城市，也有許多披薩店、啤酒廠和博物館，租金中位數低於1000元，從芝加哥搭火車幾站就可到達。

明尼蘇達州／迪普海文

迪普海文(Deephaven)位在明尼阿波利斯市的郊區，在明尼唐卡湖(Lake Minnetonka)周邊，居民人數約4000 人，其中大多數人擁有自宅。租金中位數為2145元。或者可以考慮蒙得市(Mound)，當地也有湖泊和碼頭，租金中位數低於900元。

密西根州／底特律

底特律(Detroit)的租金中位數接近900元，與全美其他城市比較雖較低，但在該地區偏高。底特律的水電瓦斯費和伙食等費用高於全美其他地區，生活成本也高於大多數美國城市。可考慮附近的迪爾伯恩(Dearborn)市，租金雖略高於底特律，但其他生活成本較低，可以平衡租金的支出。

愛阿華州／愛阿華市

愛阿華市(Iowa)的租金中位數為1030元，房租中位數為23萬700元，均低於全美中位數，但比中西部地區平均要高。

堪薩斯州／曼哈頓

堪薩斯的曼哈頓(Manhattan)的租金中位數為932元，房價中位數為22萬2300元，住房成本比堪薩斯州其他地區貴得多。可選擇附近的恩波里亞(Emporia)市，以低租金享受附近城市的便利。

俄亥俄州／威洛比山