陳潔思作曲 歌劇「圖靈的生與死」芝城首演

台裔音樂家陳潔思創作的「圖靈的生與死」將在芝城首演。(陳潔思提供)

被稱為「電腦之父」的圖靈(Turing)一生起伏，他的人生在台裔音樂家陳潔思(Justine F. Chen)創作的歌劇 「圖靈的生與死」(The life and death(s) of Turing)重現傳奇與悲劇，陳潔思說，對於身為台裔女性作曲家的自己而言，這部歌劇描繪了一幅歧視 的畫像，「我覺得最重要的是描繪制度性的歧視，以及他所在社會中竭盡全力生存的人們」。

熟悉點電腦史的人都知道，該劇主人公圖靈(Alan Turing)是電腦科學的奠基人，最早提出電腦的概念，更是人工智能的發想者。聞名全球的「蘋果 電腦」的商標，是被咬了一口的蘋果，據說就是為紀念圖靈，他在42歲時因為吃了一口附氰化物的蘋果中毒身亡。

1912年出生的圖靈是個超級天才，第二次世界爆發，圖靈被英國政府請去擔任情報破譯師，負責破譯德軍密碼，他的有效工作加速了二次大戰結束，並可能因此拯救數百萬人生命，這些事蹟，都曾呈現在2014年英美合拍的電影「解碼遊戲」(The Imitation Game)。

早在1950年圖靈就發表了題為「機器能思考嗎？」的論文，當時曾被批為「妄想」的人工智能概念，現在卻正一步步實現。

圖靈因自己為同性戀者而遭到歧視和迫害，承受了巨大壓力。這些經歷增加圖靈的神秘性、英雄悲劇色彩，迄今已有電影、電視劇、傳記等很多題材描述圖靈的人生，陳潔思的106分鐘歌劇，則是破解這位天才世界的靈魂密碼的最新表演型態。

受到音樂家母親方秀蓉耳濡目染，陳潔思從小喜愛音樂，後來成為「茱莉亞音樂學院」大學部第一位小提琴與作曲的雙主修學生，並拿到該校藝術博士學位。

陳潔思在2006年創作了室內樂歌劇「少女塔」(The Maiden Tower)，2009年創作了「夜鶯」(Philomel)，同時還替「聖女貞德」(Jeanne)譜寫了75分鐘的歌劇。

2012年起，她投入歌劇「圖靈的生與死」(The life and death(s) of Turing)的創作，歷經十年籌備，這部歌劇將在芝城推出首演，在芝加哥演出期間，陳潔思與歌劇導演、主要演員將與觀眾交流。

「圖靈的生與死」由芝加哥歌劇劇院(Chicago Opera Theater)製作，演出地點：哈里森劇院(205 E. Randolph St.)，時間：23日晚間7時30分及25日下午3時，票價25到165元，詳情可查詢： chicagooperatheater.org/season/turing，或電洽方秀蓉：(917)912-8288。