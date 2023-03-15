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瓦拉斯出席芝城亞裔支持會 重申整頓治安

特派員黃惠玲／芝加哥報導
亞裔日前在市區舉辦支持瓦拉斯餐會。(黎創耀／攝影)
亞裔日前在市區舉辦支持瓦拉斯餐會。(黎創耀／攝影)

距離芝加哥市長第二輪決選約還有三周，亞裔人口占芝加哥市的7％，且在各行各業占有越來越重要的位置，對於市長決選的勝敗更具重要影響，市長決選候選人瓦拉斯(Paul Vallas)日前出席由亞裔警察協會等主辦的支持會，瓦拉斯在活動中重申，當選後首要任務就是打擊犯罪、改善治安。

亞裔支持瓦拉斯的餐會在西環區的Carnivale餐館舉行，這場由芝加哥亞裔聯盟Paul Park、亞裔警察協會黎孝同、尚摩西共同主辦的活動，有許多華社人士出席。瓦拉斯對亞裔社區代表說，他從開始決定參選至今，政見主軸都沒有改變，那就是改善芝加哥公共安全。

瓦拉斯(右)出席亞裔支持會。(鄭金光提供)
瓦拉斯(右)出席亞裔支持會。(鄭金光提供)

瓦拉斯說，他如果當選，將在每個警區都設立社區巡邏的警員，增加警察能見度、提高社區安全，此外，瓦拉斯也提到，他十分重視亞裔仇恨事件，過去也曾發起「反仇亞覺醒」的宣傳活動，他表示，不論膚色、族裔、語言，每個族裔、每位市民都是平等的，他堅決反對各種仇視行為，更將打擊種族主義犯罪。

瓦拉斯也鼓勵亞裔積極參政、踴躍投票，他說，在政府機構、議會等組織增加足以為族裔發聲的代表人數，才是擁有強大力量的最佳途徑。

伊利諾州前州務卿懷特(Jesse White)也到場對瓦拉斯出任下屆市長表達支持，他說，瓦拉斯是最能推進芝加哥前進的候選人。

多年來熱心投入改善華埠治安的鄭金光也出席了瓦拉斯的支持餐會，他表示，瓦拉斯重建社會秩序的政見吸引了他，經過進一步了解，他肯定瓦拉斯的各項主張與自己最關注的議題吻合，因此決定將選票投給瓦拉斯。

鄭金光說，這兩三年來，光在華埠地區發生太多搶劫、暴力案件，民眾生活受到嚴重影響，「安居才能樂業，但現在芝城罪案之頻繁已經到了令人不安的程度」，本身在華埠旁橋港區開設診所的他表示，芝市市政發展是很重要，但必須奠基在安全的環境。

亞裔 芝加哥 警察

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