華埠搶案最多 芝11區區長候選人曾偉民：救治安不能等

曾偉民(前右四)獲得芝加哥槍友會會長王軍(前右三)等人力挺。(特派員黃惠玲／攝影)

「914警區(beat)已連續兩年成為全芝加哥 市搶劫最多的地區，拯救治安為當務之急、刻不容緩」，競選芝加哥11區區長的曾偉民(Don Don 曾)18日在華埠 募款餐會中，重申他的最重要政見就是「提高公共安全」，此外，他也提到，他的中文姓氏「曾」會列印在選票上，這也是伊利諾州史上首次有選票中印有候選人中文姓氏。

「改善治安」的曾偉民18日在南華埠富麗華餐廳舉行募款餐會，現為芝加哥消防隊成員的他表示，如果生活環境時常必須提心吊膽，出門總是緊緊張張缺乏安全感，那麼就無法「安居樂業」，「我重視商業發展、教育品質，也希望促進交通建設，然而要達成這些目標，最基本的必須讓居民擁有安心、安全的環境」。

主打改善治安的曾偉民，獲得許多選民支持。(特派員黃惠玲／攝影)

他表示，轄區包括華埠、阿莫廣場(Amour Square 、部分橋港區)的914警區，已經連續兩年登上全芝城搶劫案件最多的地區，不少人都因此經歷過犯罪事件，「這對於辛苦打拼的移民及工薪家庭來說，無疑是生活中最大的挑戰」，他說，擁有安全環境生活、工作是11區居民的權利，也是民代的主要任務，他承諾當選一定會運用自己多年在華埠治安互助隊的經驗，打造更好更安全的11區。

11區區長候選人曾偉民。(特派員黃惠玲／攝影)

七年前發起成立華埠治安互助隊的曾偉民表示，在警力有限下，社區團結投入防範犯罪非常關鍵，他當選的話，還會爭取更多資源，例如增設監視攝影機、增加華裔 雙語警察、教育民眾撥打911報案等。

芝加哥槍友會會長王軍也出席了餐會，他表示，他十分認同曾偉民主張「這是我們的社區，所有居民的社區，而不是有權有勢、有政治背景者的社區」，曾偉民為藍領階層，並熱中投入社區義務工作，為華埠治安做出很多貢獻，他了解社區的問題，理解廣大群眾的的想法，因此全力支持。

曾偉民說，他當初申請在選票其候選人名字後加印中文「曾」字，是希望彰顯華裔身分，此外也能讓更多華裔選民便利圈選，「做這樣的申請也存在風險，因為很可能會因此受到其他參選人提出相關質疑」，很幸運最終一切順利。