庫克郡書記官辦公室逾50員工 涉詐領新冠補助

庫克郡書記官馬丁內茲辦公室多達50名員工，涉嫌詐領聯邦PPP貸款補助。(庫克郡府臉書)

聯邦新冠補助計畫，協助許多小企業度過難關，但也有部分不肖公務員鑽法律漏洞從中牟利，庫克 郡法院書記官馬丁內茲( Iris Martinez)辦公室發言人8日表示，超過50名在該辦公室工作的員工，涉嫌詐領新冠PPP的補助金。

馬丁內茲辦公室發言人墨菲-阿吉盧(James Murphy-Aguilú)指出，該書記官的監察長正與庫克郡監察長辦公室合作，對全案進行調查。

庫克郡臨時監察長塞然諾斯基(Steven Cyranoski )向負責馬丁內茲案的調查人員，提供了一份從聯邦薪資保護計畫獲得貸款 的的員工名單，塞然諾斯基辦公室並代表馬丁內茲的調查人員，傳喚了這些工人的銀行紀錄。

墨菲-阿吉盧說，「我們的員工需要公眾信任，馬丁內茲不會容忍辦公室發生任何程度的腐敗」，他接著說，大多數正在接受調查的法院書記官雇員，都聲稱他們在提交申請前一年，在該辦公室之外的企業賺了至少10萬元，也因此獲得從聯邦補助的約2萬元的PPP貸款，部分員工甚至拿到4萬元的貸款補助。

墨菲-阿吉盧表示，「許多為馬丁內茲工作的職員，年薪都不到10萬元，但卻主張自己兼差在外替人家剪頭髮賺得比正職多，這種說法實在很難取得信服」。

法院書記官的調查可能需要至少兩個月才能完成，此舉是針對在2020、2021年取得這類疫情 補助貸款的郡縣員工所進行廣泛調查的一部分。

芝加哥房屋管理局(Chicago Housing Authority)、庫克郡首席法官辦公室(Cook County chief judge's office)，以及其他包括稅務部門、主計長和庫克郡審查委員會(Cook County Board of Review)等機構，也都在接受相同調查。