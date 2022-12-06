芝5死命案 家暴夫兇手案發前剛獲准返家

維拉(中)與兩個女兒。(gofundme截圖)

芝城 北郊水牛丘(Buffalo Grove)警局5日宣布，11月30日發生的全家五死血案震驚公眾，兇手確認為安德魯‧齊斯里亞克(Andre Kisliak，39歲)，他先殺了自己的母親莉亞‧齊斯里亞克(Lilia Kisliak，67歲)、妻子維拉‧齊斯里亞克(Vera Kisliak，36歲)及兩個女兒薇薇安‧齊斯里亞克(Vivian Kisliak，6歲)、阿美莉亞‧齊斯里亞克(Amelia Kislik，4歲)後自戕。

根據湖郡(Lake County)法院紀錄指出，過去幾個月受到丈夫折磨與威脅的女屋主維拉‧齊斯里亞克，原本已經取得法院保護令，但在慘案發生前幾周，她同意讓分居的丈夫搬回家。

湖郡法院文件顯示，至少從今年7月起，與妻子啟動離婚程序後，安德魯就出現失序、古怪，且具威脅性的行為，文件提到幾個例子，包括安德魯帶妓女回家、大量吸毒，在妻子送孩子上學時跟蹤她、偷妻子的車子，還威脅要殺死對方。

今年9月的一場法院聽證中，安德魯多次以髒話擾亂正在舉行的聽證會，法官斯拉文(Marnie Slavin)以藐視法庭的罪名，判處安德魯入獄。

上述聽證會後，維拉向法院提交動議，要求法庭讓她單獨持有住屋與照顧孩子的權力並獲得允許，9月底安德魯無視禁令意圖闖入妻子與女兒住宅而被關押。後來齊斯里亞克母親莉莉亞答應搬到維拉家中幫忙照顧孩子後，夫婦關係才較緩和。

兩人離婚案隨後在安德魯提出撤銷保護令後，在11月1日舉行了聽證，法庭在10月初發出保護令，命令安德魯不准在沒有監督的情況下，進入兩人位於水牛丘的百萬住宅，也不准見兩人的小孩，但在該場聽證會中，夫婦請求法官對此保護令進行修改，法官因此同意安德魯搬回女方與孩子的住處居住，沒想到幾周後發生無可挽回的悲劇。