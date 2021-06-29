芝房市租賃熱絡 公寓價飆 市中心辦公樓翻倍

許多在疫情期間搬家的的民眾陸續遷回市中心，芝加哥公寓市場也恢復熱絡。圖為一處房屋掛出出租的招牌。(美聯社)

隨著疫情 好轉，各行業活動完全重開，芝加哥 公寓市場也恢復熱絡，許多在疫情期間搬家的的民眾陸續遷回市中心，今年第一季租出的公寓增加明顯，越來越多企業也重新在市區尋找辦公空間，市中心辦公大樓的出租率也比去年同期翻倍。

房產公司Integra Realty Resources高級管理主任迪維斯(Ron DeVries)表示，在2020年空房率驟增的情況下，今年第一季租出的公寓淨增2667套，此現象「驚人」，也象徵房市向好發展；不過他也表示，由於疫情期間眾多建築工程停滯，公寓價格將在2022年飆升，且至少在2023年前都會保持高位。

許多民眾在疫情期間搬家，但並未搬到很遠的地區；房產公司Cushman & Wakefield芝加哥研究主任史密斯(Linsey Smith)表示，四分之三的搬家民眾仍留在芝加哥市內，90%的人沒有離開此大都會區，這也是近幾年來的趨勢。

伊州房產協會(Illinois Association of Realtors)市場分析師 希溫斯(Geoffrey Hewings)說，很多民眾可能原計畫遷出大城市到郊區，但面臨醫療保險、學校資源和通勤等方面的壓力，此外芝加哥市區和郊區的房價都在增長，即使房貸利率創歷史新低，許多房產的價格對首次購房者仍無法負擔，供需不太平衡，因此多數民眾仍留在芝加哥地區。

在企業方面，辦公室租房市場也在復甦，今年第一季市中心辦公大樓的出租率比去年同期翻倍，看房、轉租等活動也更頻繁，史密斯說，去年受疫情衝擊，芝加哥企業和商家租賃活動有三分之二在郊區，另三分之一在市中心，而今年該現象反轉，市中心的房市再次熱絡。

史密斯表示，疫情嚴峻時期，許多雇主計畫使用「衛星辦公室」(satellite office)來減少民眾的通勤，提升遠程辦公效率，但受限於高成本，且實體辦公的部分優點無法被替代，多數企業沒有完全轉向線上辦公；市場分析師指出，雖然目前芝加哥僅有25%的辦公樓在使用，該比率已在上升，且預計未來兩個月會明顯加速。