國泰銀行與加州大學洛杉磯分校安德森預測中心發佈《美中經濟報告2021》

國泰銀行日前發佈與加州大學 洛杉磯分校安德森預測中心（以下簡稱「預測中心」）合作的《美中經濟報告2021》。這是國泰銀行連續第四年與預測中心合作，推出有關美中經濟形勢的分析報告，分析兩國的持續競爭及脱钩，及疫情後階段的發展趨勢。

報告指出，美國 與中國 持續在各種領域中互相角力，特別是地緣政治上的影響力以及科技發展。雖然美國總統已換屆，美中兩國的競爭關係並未改變。報告認為2021年美中經貿關係會與2020年大致相同；然而由於供應鏈的複雜性，脫鉤行動將會進行得十分緩慢。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明表示：「這份由預測中心為國泰銀行撰寫的報告，為讀者提供及時並具有數據支持的分析。我們很高興為客戶和想了解美中經濟及前景的人帶來這一有用的資訊。」

此報告側重分析拜登政府下的美國經濟；拜登政府表示他們將延續部分川普政府針對中國而製定的強硬經濟政策，但會改用更委婉的外交方式。報告也談論到美國對中國產品的進出口、美國房地產市場，以及超級明星城市能否重返榮景。報告指出，在新冠肺炎疫情大幅平緩後，美中兩國將會是增長速度最快的經濟體。

預測中心總監Jerry Nickelsburg表示：「我們的計量經濟模型和分析技術提供了有關美中經濟及兩個超級大國之間關係的重要數據。我們非常榮幸能和國泰銀行合作，與他們的客人分享我們獨家的專業見解。」Jerry Nickelsburg與預測中心經濟學家俞偉雄共同撰寫此報告。

此報告的英文、繁體中文及簡體中文版，可以在國泰銀行或安德森預測中心的網站上下載。網址分別為https://cathaybank.com/about-us/insights-by-cathay/us-china-2021-annual-economic-report及https://www.anderson.ucla.edu/centers/ucla-anderson-forecast/projects-and-partnerships/cathay-bank/2021-annual-us-china-economic-report。美中經濟報告內容將會在年內定期更新。

預測中心是加州和全美最受關注且常被引用的經濟預測機構之一，在預測90年代初加州經濟衰退的嚴重性以及自1993年以來該州經濟的反彈力度方面見解獨到。預測中心還被譽為是最先預告2001年經濟衰退的美國大型經濟預測機構。預測中心網站為uclaforecast.com。

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