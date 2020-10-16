我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

芝城持槍劫車倍增 華埠、橋港區都是作案熱點

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥持槍劫車案件頻發，警方表示今年已經逮捕了120名劫車犯。(芝加哥警局臉書)
芝加哥持槍劫車案件頻發，警方表示今年已經逮捕了120名劫車犯。(芝加哥警局臉書)

芝城華埠13日晚間8時左右，發生一宗華人民眾遭歹徒持槍劫車案件，這也是過去一個月來，華埠地區第三起暴力搶劫車輛案件，芝加哥警察局統計數據顯示，到今年到10月3日為止，芝市劫車案累計達914件，比去年同期飆升一倍，而華埠與橋港區均為劫車案件增幅逾六成的「重災區」。

從9月15日到到10月15日間，華埠附近至少發生三起持槍搶劫車輛，包括15日下午3時在31街夾威爾斯街(Wells St.)，有一名持槍非裔，強行劫走一輛黑色吉普車；9月22日下午3時30分，在33街夾羅威大道(Lowe Ave.)一部灰色豐田休旅車遭三名非裔歹徒持槍劫走；13日晚間8時的持槍劫車案件，地點在24街400號附近，嫌犯為三名非裔男子，受害者表示，歹徒用槍指著受害者，強迫他下車後，將他的白色賓士車開走。

華埠頻傳的暴力劫車案件，也普遍在芝加哥市出現，警方紀錄指出，今年的這類案件數目，已經達到2003年以來的新高，芝加哥22個警分局中，多達16個分局在2020年出現比去年同期增加一倍的搶劫車輛案件，而華埠所在的阿摩廣場(Armour Square)及華人聚居的橋港區，今年的劫車案件增幅均超過六成，在芝加哥名列前茅。

芝加哥警局官員說，早在新冠疫情爆發與明尼蘇達州佛洛伊德遭警察跪殺事件前，警方就注意到類似作案不斷增加，而這幾個月，持槍劫車的問題更加惡化。

芝警局警探主管狄尼漢(Brendan Deenihan)說，到4月份為止，劫車案比去年同期上升了64%，而佛洛伊德案件發生後，社會動盪嚴重，進一步造成城市混亂，他說，從6月份開始到8月間，芝市前後發生兩次大規模打砸搶，「更導致劫車失控」。

他也提到，疫情期間公眾普遍戴上口罩，也使得犯罪份子得以更容易隱藏身分，或許也讓這些歹徒膽子更大。

狄尼漢說，到11日為止，今年警方逮捕了120名劫車犯，他提到，這些遭捕的嫌犯中，有一半以上年齡不到18歲，去年劫車犯中的青少年比率只有32%。

他說，警方目前面臨的挑戰，主要「如果嫌犯只是因為開著偷來的汽車而被逮捕，很難證明是一起劫車案件」，尤其犯案者是青少年的話，幾乎很快就能脫身返家。

華埠 芝加哥 非裔

上一則

民調：白登在新罕州領先10個百分點

下一則

美國大選關鍵少數 賓州亞裔上看25萬票

延伸閱讀

華埠組織人士反對天滿街開大麻店

華埠組織人士反對天滿街開大麻店
大麻店擬設址華埠旁 社區網路聽證

大麻店擬設址華埠旁 社區網路聽證
芝50個提前投票所開放狀況多 華埠郵寄選票投遞箱啟用

芝50個提前投票所開放狀況多 華埠郵寄選票投遞箱啟用
避疫少出門 芝華人投票率恐探底

避疫少出門 芝華人投票率恐探底
疫情衝擊華埠 芝華裔投票率恐探底

疫情衝擊華埠 芝華裔投票率恐探底
芝50個提前投票所今開放 華埠郵寄選票投遞箱啟用

芝50個提前投票所今開放 華埠郵寄選票投遞箱啟用

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
麻州勒星頓鎮華人夫婦涉嫌竊取商業機密被聯邦檢察官起訴。(記者唐嘉麗／攝影)

被控竊取商業機密 麻州華人夫婦遭聯邦檢察官起訴

2020-10-09 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺