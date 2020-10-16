芝城持槍劫車倍增 華埠、橋港區都是作案熱點

芝加哥持槍劫車案件頻發，警方表示今年已經逮捕了120名劫車犯。(芝加哥警局臉書)

芝城華埠 13日晚間8時左右，發生一宗華人民眾遭歹徒持槍劫車案件，這也是過去一個月來，華埠地區第三起暴力搶劫車輛案件，芝加哥 警察局統計數據顯示，到今年到10月3日為止，芝市劫車案累計達914件，比去年同期飆升一倍，而華埠與橋港區均為劫車案件增幅逾六成的「重災區」。

從9月15日到到10月15日間，華埠附近至少發生三起持槍搶劫車輛，包括15日下午3時在31街夾威爾斯街(Wells St.)，有一名持槍非裔 ，強行劫走一輛黑色吉普車；9月22日下午3時30分，在33街夾羅威大道(Lowe Ave.)一部灰色豐田休旅車遭三名非裔歹徒持槍劫走；13日晚間8時的持槍劫車案件，地點在24街400號附近，嫌犯為三名非裔男子，受害者表示，歹徒用槍指著受害者，強迫他下車後，將他的白色賓士車開走。

華埠頻傳的暴力劫車案件，也普遍在芝加哥市出現，警方紀錄指出，今年的這類案件數目，已經達到2003年以來的新高，芝加哥22個警分局中，多達16個分局在2020年出現比去年同期增加一倍的搶劫車輛案件，而華埠所在的阿摩廣場(Armour Square)及華人聚居的橋港區，今年的劫車案件增幅均超過六成，在芝加哥名列前茅。

芝加哥警局官員說，早在新冠疫情爆發與明尼蘇達州佛洛伊德遭警察跪殺事件前，警方就注意到類似作案不斷增加，而這幾個月，持槍劫車的問題更加惡化。

芝警局警探主管狄尼漢(Brendan Deenihan)說，到4月份為止，劫車案比去年同期上升了64%，而佛洛伊德案件發生後，社會動盪嚴重，進一步造成城市混亂，他說，從6月份開始到8月間，芝市前後發生兩次大規模打砸搶，「更導致劫車失控」。

他也提到，疫情期間公眾普遍戴上口罩，也使得犯罪份子得以更容易隱藏身分，或許也讓這些歹徒膽子更大。

狄尼漢說，到11日為止，今年警方逮捕了120名劫車犯，他提到，這些遭捕的嫌犯中，有一半以上年齡不到18歲，去年劫車犯中的青少年比率只有32%。

他說，警方目前面臨的挑戰，主要「如果嫌犯只是因為開著偷來的汽車而被逮捕，很難證明是一起劫車案件」，尤其犯案者是青少年的話，幾乎很快就能脫身返家。