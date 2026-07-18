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連跌13個月 波士頓平均月租降至2930元

特派員黃惠玲／綜合報導
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包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)
包括波士頓在內的全美50大都會區租金，均出現比去年同旗下滑現象。(美聯社)

波士頓租屋市場出現久違降溫。根據房地產網站Realtor.com最新數據，大波士頓地區租金已連續13個月較去年同期下滑，目前平均月租為2930元，較一年前的3054元減少124元。而一直是全美國際學生比例最高的波士頓都會區，近年國際學生人數明顯減少，也是造成這波租金降低的主要原因之一。

「波士頓商業日報」(Boston Business Journal)報導指出，租金回跌主要反映供需變化。Realtor.com經濟學家徐佳怡(Jiayi Xu，音譯)表示，雖然波士頓住宅建設速度仍不及美國南部「陽光地帶」(Sun Belt)等快速成長城市，但近年新增住宅已足以紓解租屋市場壓力。

統計顯示，自2021年以來，波士頓新增超過3萬7000個五戶以上的多戶住宅單位，使租屋空置率由2022年的2.6%上升至目前的3.2%，市場供給明顯增加。

另一方面，租屋需求則有所放緩。報導指出，國際學生人數下降，加上就業市場降溫，使租屋需求受到影響，即使目前租金仍處於相對高檔，市場已開始出現鬆動。

徐佳怡表示，高房租加上求職環境不如以往，可能促使年輕專業人士轉往生活成本較低或就業機會更多的都會區發展。

波士頓是全美國際學生比例最高的都會區之一，約11%的學生來自海外。徐佳怡指出，國際學生減少不僅衝擊租屋市場，也可能影響當地企業的人才供應，因許多企業過去仰賴這些學生畢業後留在當地就業。

就業市場同樣出現疲態。根據美國勞工統計局(BLS)資料，過去一年波士頓都會區就業人數下降2%，麻州整體就業人數也減少1.9%，顯示勞動市場持續降溫。

事實上，租金回跌並非波士頓獨有現象。Realtor.com統計顯示，全美50大都會區的開價租金已連續35個月較去年同期下滑。徐佳怡分析，這波全美租金修正的主要原因，在於近年大量多戶住宅建案完工，使市場供給持續增加，進一步抑制租金上漲壓力。

精華 FAQ

  • 根據Realtor.com最新數據，大波士頓地區目前平均月租為2930元，較一年前的3054元少了124元，且已連續13個月低於去年同期，顯示租金持續回落。

  • 主要原因是供給增加與需求降溫。自2021年以來新增超過3萬7000個多戶住宅單位，空置率升至3.2%；同時國際學生減少、就業市場放緩，也壓低租屋需求。

  • 分析認為，高房租與較弱的求職環境，可能促使年輕專業人士轉往成本較低或工作機會更多的城市，也可能影響企業招募仰賴國際學生留任的人才供應。

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