擬建移民拘留設施 ICE脫手新州賓州倉庫

移民 及海關執法局(ICE )計畫出售或轉讓賓州 兩處與新澤西州一處大型倉庫，總價逾3.36億元。這些設施原想作為支援川普總統的驅逐移民政策而購置。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，ICE總共將放棄全國七處設施，計畫透過移交給其他聯邦機構或出售的方式處理，但將繼續在德州、亞利桑納州及馬里蘭州尋覓合適的據點。國土安全部為何捨棄部分據點卻保留其他，目前仍不清楚。

但ICE改變方向，對賓州與新澤西州的官員而言是一大勝利，因為他們過去曾強烈反對該機構將建築用作大規模移民拘留場所，指此舉將對社區造成危害。

一名與賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)行政團隊關係密切的消息人士稍早證實，他們已獲悉ICE計畫出售賓州據點的相關討論。夏皮羅今年稍早曾致函DHS前部長諾姆(Kristi Noem)，表示他將窮盡一切可能，阻止ICE在伯克斯郡(Berks)與斯庫爾基爾郡(Schuylkill)的計畫。

賓州州政府部長與環境廳也於3月發布五項行政命令，規定除非國土安全部遵守州與聯邦法規，否則將阻止這些設施使用當地供水、電力與污水處理系統。

紀錄顯示，國土安全部2月以8740萬元購入伯克斯郡漢堡(Hamburg)一處物業，並以1.195億元購入斯庫爾基爾郡特里蒙特(Tremont)一處物業。在新澤西州，該機構也以1.293億元購入摩里斯郡(Morris County)洛克斯伯里鎮(Roxbury Township)一處物業。

同時，新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)表示，「國土安全部的該計畫，從一開始就是違法的。洛克斯伯里的倉庫是適合堆放包裹的物流中心，而非容納數千人之處，這對新州治安毫無幫助。」