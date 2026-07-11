擬建移民拘留設施 ICE脫手新州賓州倉庫
移民及海關執法局(ICE)計畫出售或轉讓賓州兩處與新澤西州一處大型倉庫，總價逾3.36億元。這些設施原想作為支援川普總統的驅逐移民政策而購置。
費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，ICE總共將放棄全國七處設施，計畫透過移交給其他聯邦機構或出售的方式處理，但將繼續在德州、亞利桑納州及馬里蘭州尋覓合適的據點。國土安全部為何捨棄部分據點卻保留其他，目前仍不清楚。
但ICE改變方向，對賓州與新澤西州的官員而言是一大勝利，因為他們過去曾強烈反對該機構將建築用作大規模移民拘留場所，指此舉將對社區造成危害。
一名與賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)行政團隊關係密切的消息人士稍早證實，他們已獲悉ICE計畫出售賓州據點的相關討論。夏皮羅今年稍早曾致函DHS前部長諾姆(Kristi Noem)，表示他將窮盡一切可能，阻止ICE在伯克斯郡(Berks)與斯庫爾基爾郡(Schuylkill)的計畫。
賓州州政府部長與環境廳也於3月發布五項行政命令，規定除非國土安全部遵守州與聯邦法規，否則將阻止這些設施使用當地供水、電力與污水處理系統。
紀錄顯示，國土安全部2月以8740萬元購入伯克斯郡漢堡(Hamburg)一處物業，並以1.195億元購入斯庫爾基爾郡特里蒙特(Tremont)一處物業。在新澤西州，該機構也以1.293億元購入摩里斯郡(Morris County)洛克斯伯里鎮(Roxbury Township)一處物業。
同時，新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)表示，「國土安全部的該計畫，從一開始就是違法的。洛克斯伯里的倉庫是適合堆放包裹的物流中心，而非容納數千人之處，這對新州治安毫無幫助。」
ICE計畫將賓州2處與新澤西州1處大型倉庫出售或轉讓給其他聯邦機構，總價超過3.36億元；同時也保留在德州、亞利桑納州及馬里蘭州尋覓據點的方向。 國土安全部原本想把這些物業用作支援川普政府驅逐移民政策的拘留設施，其中伯克斯郡漢堡物業購於8740萬元，斯庫爾基爾郡特里蒙特為1.195億元。 因為賓州與新澤西州官員先前強烈反對倉庫變成大規模移民拘留場所，認為會危害社區；州府還透過行政命令與水電污水限制施壓，最終促成計畫轉向。
精華 FAQ
ICE計畫將賓州2處與新澤西州1處大型倉庫出售或轉讓給其他聯邦機構，總價超過3.36億元；同時也保留在德州、亞利桑納州及馬里蘭州尋覓據點的方向。
國土安全部原本想把這些物業用作支援川普政府驅逐移民政策的拘留設施，其中伯克斯郡漢堡物業購於8740萬元，斯庫爾基爾郡特里蒙特為1.195億元。
因為賓州與新澤西州官員先前強烈反對倉庫變成大規模移民拘留場所，認為會危害社區；州府還透過行政命令與水電污水限制施壓，最終促成計畫轉向。
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