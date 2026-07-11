研究：新州3成50歲以下女性難獲生育醫護

新澤西州50歲以下女性，近年來有十分之三未能獲得所需要的生育醫護服務。(pexels）

城市研究所(Urban Institute)最新的「生殖健康經驗與獲取研究」(Reproductive Health Experiences and Access Study)顯示，新澤西州 50歲以下女性，近年有十分之三未能獲得所需要的生育醫護服務。

這項研究初步結果來自新州 約2800名女性的回饋，內容涉及骨盆檢查、子宮頸癌篩檢、避孕、生育輔助、更年期治療、月經不規則照護以及跨性別 者服務等等。

結果顯示，新州18至49歲女性中，29%表示一項或多項生殖保健需求未被滿足，接近全美比例30%；其他族群未獲得充分服務的比例也上升，其中，沒有醫療保險或參與聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等公共保險系統的女性36%、女同性戀或跨性別女性37%、殘疾女性42%。

主導這項研究的城市研究所研究員約翰斯頓(Emily Johnston)說，6月24日發布的第一批研究資料依據是2024、2025年新州等13州5萬多名女性訪談，也有種族細分數據，但新州種族差異在統計上並不顯著。

約翰斯頓說，墮胎政策限制嚴格、醫療補助覆蓋範圍有限州的生育醫護需求未滿足比率較高，但研究並未證實造成醫療服務缺口的原因。

城市研究所調查顯示，新州民眾獲得特定服務的途徑各不相同。約16%受訪者無法獲得癌症篩檢或其他預防性治療；十分之一受訪者錯過治療大量、疼痛性出血(通常是子宮肌瘤的徵兆)的機會、8%受訪者無法得到生育控制醫護。

多數受訪者未尋求更年期治療，而在尋求治療的受訪者中，近半未接受治療。