我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

研究：新州3成50歲以下女性難獲生育醫護

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新澤西州50歲以下女性，近年來有十分之三未能獲得所需要的生育醫護服務。(pexe...
新澤西州50歲以下女性，近年來有十分之三未能獲得所需要的生育醫護服務。(pexels）

城市研究所(Urban Institute)最新的「生殖健康經驗與獲取研究」(Reproductive Health Experiences and Access Study)顯示，新澤西州50歲以下女性，近年有十分之三未能獲得所需要的生育醫護服務。

這項研究初步結果來自新州約2800名女性的回饋，內容涉及骨盆檢查、子宮頸癌篩檢、避孕、生育輔助、更年期治療、月經不規則照護以及跨性別者服務等等。

結果顯示，新州18至49歲女性中，29%表示一項或多項生殖保健需求未被滿足，接近全美比例30%；其他族群未獲得充分服務的比例也上升，其中，沒有醫療保險或參與聯邦醫療補助計畫(Medicaid)等公共保險系統的女性36%、女同性戀或跨性別女性37%、殘疾女性42%。

主導這項研究的城市研究所研究員約翰斯頓(Emily Johnston)說，6月24日發布的第一批研究資料依據是2024、2025年新州等13州5萬多名女性訪談，也有種族細分數據，但新州種族差異在統計上並不顯著。

約翰斯頓說，墮胎政策限制嚴格、醫療補助覆蓋範圍有限州的生育醫護需求未滿足比率較高，但研究並未證實造成醫療服務缺口的原因。

城市研究所調查顯示，新州民眾獲得特定服務的途徑各不相同。約16%受訪者無法獲得癌症篩檢或其他預防性治療；十分之一受訪者錯過治療大量、疼痛性出血(通常是子宮肌瘤的徵兆)的機會、8%受訪者無法得到生育控制醫護。

多數受訪者未尋求更年期治療，而在尋求治療的受訪者中，近半未接受治療。

精華 FAQ

  • 研究指出，新州18至49歲女性中有29%表示至少一項生殖保健需求未被滿足，比例接近全美30%，顯示生殖醫護取得仍存在明顯落差。

  • 研究顯示，沒有醫療保險或使用Medicaid等公共保險的女性有36%未獲充分服務，女同性戀或跨性別女性為37%，殘疾女性更高達42%，顯示弱勢族群受影響更深。

  • 調查發現，約16%受訪者無法取得癌症篩檢或其他預防治療，10%錯過治療大量且疼痛性出血的機會，8%無法獲得避孕照護；多數人未尋求更年期治療，但求診者近半未能接受治療。

新州 新澤西州 跨性別

上一則

新州福建同鄉會「福二代度假營」 圓滿落幕

下一則

全美之冠 俄州27%死亡病例死於心臟病

延伸閱讀

30多歲未生育竟然子宮脫垂 醫揭重訓一習慣恐釀禍

30多歲未生育竟然子宮脫垂 醫揭重訓一習慣恐釀禍
亞裔女性肺癌風險高於平均水平2倍！ RWJBH低劑量電腦斷層掃描助力及早篩檢治療

亞裔女性肺癌風險高於平均水平2倍！ RWJBH低劑量電腦斷層掃描助力及早篩檢治療
川普擬改推禁孕婦入境 專家質疑怎麼禁：直接問妳懷孕了？

川普擬改推禁孕婦入境 專家質疑怎麼禁：直接問妳懷孕了？
天氣熱 費城7月4死 新州29宗高溫死亡疑似病例

天氣熱 費城7月4死 新州29宗高溫死亡疑似病例

熱門新聞

尚未取得合法永久居民身分(即綠卡)的難民、政治庇護者以及其他合法居留的移民，從10月1日起將喪失白卡。(美聯社)

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

2026-07-09 10:43
芝歐海爾機場班機離開登機門到起飛，或降落滑行到登機門的移動時間，高居全美之冠。(特派員黃惠玲／攝影)

全美最長等待 芝歐海爾機場班機滑行超時 旅客飽受折磨

2026-07-10 09:58
去年4月協助墨西哥非法移民逃走以免被ICE逮捕的前威州法官杜根。(路透)

當庭助非法移民逃走 威州前法官被罰5000元免坐牢

2026-07-08 20:36
波士頓發生車輛碰撞的機率高居全美榜首。(pixabay)

平均開車3.7年撞一次 全美最易撞車城市榜 這裡最危險

2026-07-09 10:33
新澤西郊區的搶房熱潮仍看不到盡頭，買家為了成功買到房子，不惜大幅加價競標。圖為新澤西房子。（美聯社）

非買不可？新州「搶房」失控 加價數十萬還搶不到

2026-07-01 16:22
田納西州查塔努加(Chattanooga)著名景點瞭望山斜坡鐵路(Lookout Mountain Incline Railway)的登山列車。(查塔努加地區交通管理局)

廣播排外言論「少數美國人國慶快樂」 田州登山列車乘務員被開除

2026-07-10 21:29

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現