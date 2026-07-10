新州國土部特別探員 殺妻後自盡

新澤西州 塞雷維爾(Sayreville)一名任職於國土安全部 (DHS)的聯邦特別探員，涉嫌在家中槍殺妻子後舉槍自盡。警方目前已介入調查，全案朝謀殺後自殺(Murder-Suicide)的方向偵辦，目前尚不清楚行凶動機，仍有待進一步釐清。

紐約郵報(New York Post)報導，地方檢察官辦公室證實，這起血案發生在塞雷維爾格林街(Glynn Court)的一棟民宅。當地警方於3日晚間8時左右接獲報案，趕抵現場後發現46歲的女子凱莉(Kelly Iatauro)倒臥屋內，已無生命跡象；而她的52歲丈夫克里斯托弗(Christopher Iatauro)則被發現陳屍於後院，死因疑似為輕生。

米德爾塞克斯郡(Middlesex County)檢察官辦公室(Prosecutor's Office)在聲明中指出，根據初步調查，克里斯托弗涉嫌行凶，在槍殺妻子後開槍自戕。塞雷維爾警方在接獲報案的第一時間，曾要求格林街社區所有居民待在室內切勿外出，並緊急封鎖部分街道長達40分鐘，氣氛一度相當緊張。

根據當地媒體新澤西101.5取得的政府人事紀錄，死者克里斯托弗在2019年至2020年間，曾擔任國安部調查局(HSI)特別探員。昔日保護國家安全的聯邦執法人員如今竟成了槍殺妻子的嫌犯，令外界大感震驚。

這起突如其來的悲劇讓死者親友悲痛萬分。凱莉嫂嫂隨後在臉書(Facebook)上發布令人心碎的悼文並公布葬禮安排，「正如許多人了解的情況，凱莉在3日突然離世，令人扼腕嘆息，她就像一道明亮的光，是一個善良、體貼、風趣幽默又充滿正能量的人，她是我認識最棒的人，任何有幸認識她的人，都會對她留下深刻的印象。」

目前檢警正對兩人的背景及近期生活狀況展開深入調查，試圖查明引發這場家庭悲劇的真正原因。