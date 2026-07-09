天氣熱 費城7月4死 新州29宗高溫死亡疑似病例

2日在費城費城人隊(Philadelphia Phillies)與匹茲堡海盜隊(Pittsburgh Pirates)的棒球賽中，計分版上顯示氣溫高達華氏百度。(美聯社)

美東高溫難耐，費城 法醫辦公室稱，7月迄今已通報4例高溫死亡病例，全年累計達5例；新澤西州 則「疑似」發生29例高溫死亡病例。

新澤西州衛生廳(New Jersey Health Department)發言人7日表示，衛生官員們正在調查29例「疑似」高溫相關死亡病例，大部分發生在新州 中部和北部地區。費城公共衛生局(Philadelphia Department of Public Health)發言人加羅(James Garrow)說，7月1日以來，費城已發生4個死亡病例，本季稍早另發生1例。

新州表示，29例疑似高溫死亡病例發生的時間點可能是截至7月4日的三天創高溫紀錄期間。

根據國家氣象局(National Weather Service)，國慶周末高溫三天期間，費城氣溫至少達華氏101度(約攝氏38度)，創1873年有紀錄以來首例，也是費城史上第三次連續三天氣溫突破三位數。

費城衛生官員未透露死者年齡或死亡地點等細節。

新州衛生部門發言人埃瓦伊斯(Dalya Ewais)表示，新州疑似死者的年齡介於30多歲到80多歲。

過去十年，費城平均每年4人死於高溫，較90年代致命夏季大幅下降；1993年高溫死亡共118例，是截至2025年的10年死亡總數3倍多。

1993年費城高溫災害造成的死亡人數多到令人震驚，之後又發生1995年芝加哥和2003年歐洲高溫災難。費城前市長倫德爾(Ed Rendell)的幕僚長科恩(David L. Cohen)回憶說，當時的災難促使費城建立高溫應對系統。

聯邦官員曾稱讚費城高溫應對計畫是其他城市的典範，包括設立避暑中心、鼓勵居民互相照應鄰居，以及由費城高齡公司(Philadelphia Corporation for Aging)設立高溫求助專線。根據2025年在「美國氣象學會公報」(Bulletin of the American Meteorology Society)上發表的一項研究，該計畫1995至1998年間挽救270人的生命。

根據天氣預報，費城13日之前氣溫都不會超過華氏90度，本周可望暫停啟動高溫應對系統。