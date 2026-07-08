費城禁ICE探員戴面罩 聯邦法官：暫緩執行

費城禁止移民官員執法戴面罩的命令，由聯邦法官裁定暫緩執行。(路透)

費城 日前頒布「禁止移民 官員戴面罩」的禁令，引發司法部在6月中旬提起訴訟。最新進展是，聯邦法官肯尼(Chad Kenney)已裁定暫緩執行該禁令。

司法部6月中旬起訴費城，稱禁止移民探員戴面罩、試圖規範聯邦執法人員的行為「公然違憲」，並將危及執法人員安全、降低其行動效率。

法官肯尼3日支持司法部的訴訟；肯尼裁定，禁止費城在訴訟程序進行期間對聯邦機構和執法人員實施或執行禁戴面罩的法令。

肯尼在長達30頁的裁決書中寫道，費城市議會投票通過第260060號法案時試圖規避憲法的明確規定，並無視這一指導美國法理學200多年的基本法律原則。

爭議焦點是費城市議會4月下旬通過的法律，禁止地方、州和聯邦執法人員戴口罩或面罩或故意遮蓋警徽；該法律還禁止使用無標識車輛，並要求執法人員在與公眾互動時明確表明身份。

費城1月下旬提出「ICE 滾出去」(ICE Out)立法方案，旨在限制參與川普(Donald Trump)移民打擊的聯邦官員執法行為，對象包括移民海關執法局 (ICE) 官員，禁戴面罩法規是其中一部分。

費城民主黨市長帕克(Cherelle Parker)拒絕簽署該法案，聲稱市府法律顧問辦公室認為法案存在重大法律問題。

由川普任命肯尼法官在裁決書中稱，帕克市長以公民智慧和勇氣捍衛憲法，並遵循法律的指引而選擇不簽署限制移民執法行為的法案。

然而由於市長並未否決法案，該法案仍於5月初未經市長簽署而成為法律，如今因法院裁決而被暫停。

許多民主黨執政的州與城市，先前立法禁止移民官員在執法時配戴面罩。而本次的最新裁決，也被外界視為川普政府的又一次勝利。

司法部發言人聲明稱，法院阻止費城非法監管聯邦執法部門的企圖，司法部將繼續與試圖通過危及執法人員和公共安全政策以阻撓川普總統移民執法的司法管轄區進行鬥爭。

維吉尼亞州一類似州法，日前也在生效前幾個小時被一名聯邦法官暫時攔下。