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賓州知名連鎖超市Giant Eagle 克羅格16.5億收購

編譯周芳苑／綜合報導
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在賓州受到歡迎的Giant Eagle，將納入克羅格連鎖超市。(美聯社)
在賓州受到歡迎的Giant Eagle，將納入克羅格連鎖超市。(美聯社)

全美最大連鎖超市克羅格(Kroger)日前宣布，將以16.5億元收購賓州備受歡迎的地區性連鎖超市和藥房零售商Giant Eagle。

Giant Eagle在俄亥俄州北部、賓州西部、西維吉尼亞州、馬里蘭州和印第安納州有197家超市和11家獨立藥房；被克羅格收購後，將繼續以Giant Eagle名稱營運。

克羅格是全美營收規模最大的連鎖超市，在35州和哥倫比亞特區共有2685家門市，旗下門市採用好幾個品牌名稱，包括Ralphs、King Soopers、Smith's和Fred Meyer。

克羅格執行長福蘭(Greg Foran)聲明稱，Giant Eagle是營運良好、品質卓越的區域性食品雜貨商，在新鮮產品、藥房、自有品牌和顧客忠誠度方面享有盛譽。

受到近年越來越多消費者選擇在沃爾瑪、好市多(Costco)和亞馬遜(Amazon)等大型零售商，以及Aldi等折扣連鎖店購買食品，克羅格和其他傳統食品超商的生存空間受到擠壓。

克羅格2022年宣布計畫與對手艾伯森(Albertsons)合併，期藉由擴大規模提升競爭力，但聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)和華盛頓州、科羅拉多州以合併恐推高物價、降低工資為由於2024年提起訴訟試圖阻止，法官最終對合併案喊停，擬議合併計畫被取消。

長期從事食品雜貨業分析的市場研究公司Strategic Resource Group主管弗利金格(Burt Flickinger)稱克羅格收購Giant Eagle是妙招，為克羅格打開通往大西洋中部、東北部和新英格蘭地區的大門。

這一椿收購案尚待監管部門批准，預計明年完成。

精華 FAQ

  • 克羅格宣布以16.5億元收購賓州知名地區性連鎖超市與藥房零售商Giant Eagle，這是其擴大市場版圖的重要一步，也反映大型超商持續整合趨勢。

  • Giant Eagle在被收購後仍會以原名稱營運，現有197家超市與11家獨立藥房也將繼續服務消費者，涵蓋俄亥俄、賓州、西維吉尼亞、馬里蘭與印第安納等州。

  • 分析人士認為，這筆收購可替克羅格打開通往大西洋中部、東北部與新英格蘭市場的大門，有助其對抗沃爾瑪、好市多、亞馬遜與Aldi等競爭壓力。

賓州 沃爾瑪 印第安納州

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