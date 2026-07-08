賓州知名連鎖超市Giant Eagle 克羅格16.5億收購

在賓州受到歡迎的Giant Eagle，將納入克羅格連鎖超市。(美聯社)

全美最大連鎖超市克羅格(Kroger)日前宣布，將以16.5億元收購賓州 備受歡迎的地區性連鎖超市和藥房零售商Giant Eagle。

Giant Eagle在俄亥俄州北部、賓州西部、西維吉尼亞州、馬里蘭州和印第安納州 有197家超市和11家獨立藥房；被克羅格收購後，將繼續以Giant Eagle名稱營運。

克羅格是全美營收規模最大的連鎖超市，在35州和哥倫比亞特區共有2685家門市，旗下門市採用好幾個品牌名稱，包括Ralphs、King Soopers、Smith's和Fred Meyer。

克羅格執行長福蘭(Greg Foran)聲明稱，Giant Eagle是營運良好、品質卓越的區域性食品雜貨商，在新鮮產品、藥房、自有品牌和顧客忠誠度方面享有盛譽。

受到近年越來越多消費者選擇在沃爾瑪 、好市多(Costco)和亞馬遜(Amazon)等大型零售商，以及Aldi等折扣連鎖店購買食品，克羅格和其他傳統食品超商的生存空間受到擠壓。

克羅格2022年宣布計畫與對手艾伯森(Albertsons)合併，期藉由擴大規模提升競爭力，但聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)和華盛頓州、科羅拉多州以合併恐推高物價、降低工資為由於2024年提起訴訟試圖阻止，法官最終對合併案喊停，擬議合併計畫被取消。

長期從事食品雜貨業分析的市場研究公司Strategic Resource Group主管弗利金格(Burt Flickinger)稱克羅格收購Giant Eagle是妙招，為克羅格打開通往大西洋中部、東北部和新英格蘭地區的大門。

這一椿收購案尚待監管部門批准，預計明年完成。