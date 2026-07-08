美國華人聯盟大會 新州2組織、3個人獲頒傑出獎
由美國華人聯盟主辦的第五屆美國華人大會日前在拉斯維加斯凱撒宮舉行。來自全美40多個州、800多位華人社區領袖、專業人士、民選官員及青年，聚焦華人參政議政、文化傳承、心理健康等議題深入交流，期間並頒發獎項，其中新澤西州的新澤西中文教師學會、李文斯頓華人協會獲「社區貢獻獎」；鞏芳、張世紅和劉偉則獲「傑出社區服務獎」。
大會首日舉行華人社區領袖峰會，聯邦眾議員劉雲平、德州眾議院少數黨領袖吳元之、律師孫博文等分別發表專題演講，就華人權益維護、公民參與、中期選舉及當前法律環境等熱點議題進行分享，並與
來自全美各地的社區領袖展開深入交流。
大會第二天則圍繞政治參與、文化認同、商業發展、心理健康、青年領導力等主題同步舉辦十餘場專題論壇。期間還舉辦了「賽珍珠」和「悟空北美歷險」兩部大型原創舞臺劇演出。
在頒獎典禮上，全美共有25個社團榮獲傑出社區貢獻獎，同時也有44位個人獲傑出社區服務獎。
大會並特別設置青年領袖論壇、心理健康峰會、華裔民選官員峰會及商業圓桌會議，鼓勵更多華裔青年積極參與公共事務，加強社區合作，提升華人在美國社會的影響力。
美國華人聯盟主席薛海培表示，本屆大會規模最大，這不僅是一場全國華人社區的大聚會，更是一次凝聚共識、彙聚智慧、推動合作的重要契機。
大會在拉斯維加斯凱撒宮舉行，來自全美40多州、800多位華人社區領袖、專業人士、民選官員與青年參與，規模被主席薛海培形容為歷屆最大。 新澤西中文教師學會與李文斯頓華人協會獲社區貢獻獎；鞏芳、張世紅、劉偉三人獲傑出社區服務獎，肯定其在社區推動、服務與凝聚方面的表現。 大會安排領袖峰會、十餘場論壇及青年、心理健康、民選官員與商業圓桌會議，議題涵蓋華人權益、公民參與、文化認同、商業發展與青年領導力。
精華 FAQ
大會在拉斯維加斯凱撒宮舉行，來自全美40多州、800多位華人社區領袖、專業人士、民選官員與青年參與，規模被主席薛海培形容為歷屆最大。
新澤西中文教師學會與李文斯頓華人協會獲社區貢獻獎；鞏芳、張世紅、劉偉三人獲傑出社區服務獎，肯定其在社區推動、服務與凝聚方面的表現。
大會安排領袖峰會、十餘場論壇及青年、心理健康、民選官員與商業圓桌會議，議題涵蓋華人權益、公民參與、文化認同、商業發展與青年領導力。
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