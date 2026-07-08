美國華人聯盟大會 新州2組織、3個人獲頒傑出獎

新澤西獲獎者，左起為梁智、董秀敏（代表張世紅）、許怡靜、鞏芳、劉偉。（主辦方提供）

由美國華人 聯盟主辦的第五屆美國華人大會日前在拉斯維加斯凱撒宮舉行。來自全美40多個州、800多位華人社區領袖、專業人士、民選官員及青年，聚焦華人參政議政、文化傳承、心理健康等議題深入交流，期間並頒發獎項，其中新澤西州 的新澤西中文教師學會、李文斯頓華人協會獲「社區貢獻獎」；鞏芳、張世紅和劉偉則獲「傑出社區服務獎」。

大會首日舉行華人社區領袖峰會，聯邦眾議員劉雲平、德州眾議院 少數黨領袖吳元之、律師孫博文等分別發表專題演講，就華人權益維護、公民參與、中期選舉及當前法律環境等熱點議題進行分享，並與

來自全美各地的社區領袖展開深入交流。

大會第二天則圍繞政治參與、文化認同、商業發展、心理健康、青年領導力等主題同步舉辦十餘場專題論壇。期間還舉辦了「賽珍珠」和「悟空北美歷險」兩部大型原創舞臺劇演出。

在頒獎典禮上，全美共有25個社團榮獲傑出社區貢獻獎，同時也有44位個人獲傑出社區服務獎。

大會並特別設置青年領袖論壇、心理健康峰會、華裔民選官員峰會及商業圓桌會議，鼓勵更多華裔青年積極參與公共事務，加強社區合作，提升華人在美國社會的影響力。

美國華人聯盟主席薛海培表示，本屆大會規模最大，這不僅是一場全國華人社區的大聚會，更是一次凝聚共識、彙聚智慧、推動合作的重要契機。

張迎潮博士帶著他的新石器時代樂隊做熱場表演。（主辦方提供）

新澤西鷹岩市議員梁智（左二）擔任大會「公民悖論：2026年中期選舉及未來的華裔美國人」論壇嘉賓。（主辦方提供）

參加第五屆美國華人大會新澤西出席者。（主辦方提供）

UCA重視華裔青年培養，今年特別邀請了200多位華裔學生代表與會，後排左二為薛海培主席。（主辦方提供）

第五屆美國華人大會數百人出席。（主辦方提供）