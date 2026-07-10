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資深房產顧問王芳談七月 新澤西房市的隱藏窗口

新澤西訊
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資深房產顧問王芳
資深房產顧問王芳

每年七月，隨著暑期出行與家庭度假高峰到來，看房人流明顯下降, 很多人習慣性把房地產市場視為“淡季”。但在新澤西，這個判斷往往只對了一半。

進入七月，新澤西房地產市場呈現出一個看似矛盾的狀態：一邊是庫存緩慢回升，成交週期拉長；另一邊，優質房源依舊頻繁出現多方競價。

根據最新市場數據，新澤西的房屋中位價約在52萬至54萬美元區間，同比仍保持約3%至4%的溫和上漲，同時房屋平均上市時間已延長至40天以上，顯示市場正在從“極度緊張”向“緩慢平衡”過渡。

對華人買家而言，這恰恰是更具策略價值的階段。相比五、六月的激烈競價環境，七月的賣家心理開始出現鬆動：部分賣家願意接受議價，或在條件上做出讓步。對於準備充分、資金到位的買家，這是一個可以更理性判斷、從容出手的窗口。

對於賣家來說，七月更考驗現實感。過高定價容易被忽略，而精准定價與良好展示，反而可能在競爭減少時脫穎而出。

近期新聞也顯示，美國整體新房銷售連續回落，反映高利率對需求的持續抑制，但與此同時，市場庫存並未顯著釋放，形成“買家謹慎、賣家惜售”的拉鋸結構。

真正成熟的市場參與者，往往不會追逐最熱的時候，而是把握這種被忽視的時間差。七月，在新澤西，更像是一個屬於冷靜者的機會窗口。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資顧問，是新州地產協會2018-2024卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。

主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1

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