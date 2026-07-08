費城中華公所及各大僑團慶祝美國國慶聯歡宴會

中華公所及協勝公會義工們在中華公所門前遊行花車上合影。

為慶祝美國獨立250週年，7月3日，中華公所在東方明珠酒樓舉行歌舞慶祝宴會，600餘名中西貴賓、社區僑領及各界精英人士出席。眾人齊聚在美國的誕生地——費城，共同慶祝250週年這一偉大的歷史時刻。

當天由於天氣異常炎熱，費城市政府取消了原定的盛大遊行活動，但中華公所暨各大僑團的慶祝宴會照常舉行。中華公所義工們在總顧問陳姿的帶領下，提前一周，將費城華埠街道上懸掛滿大大小小的美國國旗及橫幅，以嶄新的面貌喜迎國慶，彰顯華裔民眾對美國這片土地的深情熱愛。每年的獨立日，各族裔民眾在自由鐘前宣讀美國獨立宣言、傳統遊行、音樂會和焰火表演，不變的慶祝表達人們對自由民主的共同夢想。

喜慶的舞獅采青儀式，拉開了慶祝宴會的帷幕。中華公所總顧問陳姿表示，希望借助美國建國250週年系列慶祝活動這一契機，進一步發揮華人社區橋梁紐帶作用，向主流社會展示華人風貌，推動多元文化融合發展，建設更加和諧包容的社區。作為生活在這片土地上的華人華僑，我們深深熱愛這個國家。費城不僅是美國的搖籃，也是許多華人安家立業、追逐夢想的第二故鄉。每年的獨立日，華裔都積極參與國慶遊行，表達對美國民主、自由價值觀的認同。她深情感謝中華公所全體同仁及政府人士的支持與努力，感謝華埠兄弟僑團的鼎力相助，感謝無私奉獻的義工們冒著將近100度的炎熱天氣，不辭勞苦，將費城華埠街頭掛上亮麗的美國國旗，還有眾多出錢又出力的熱心同胞，功勞是屬於大家的。

董事長張善星、徐福群致辭表示，1776年7月4日，《獨立宣言》在費城簽署，宣告了這片土地對自由、民主與平等的追求。250年後的今天，費城作為美國的誕生地，當之無愧地成為了這次慶典的中心。在此向所有參與和支持本次活動的朋友們表示衷心的感謝！回顧過去的250年，華裔移民與各族裔人民一道，為這個國家的繁榮與發展作出了不可磨滅的貢獻。華人是美國多元文化中不可或缺的一部分，250年是一個罕見的里程碑。在今天這個特殊的日子裡，我們不僅要回顧歷史，更要展望未來。作為連接中美友好的橋梁，中華公所始終致力於推動社團團結、促進中美友好、樹立華人良好形象。公所全體同仁將繼續積極參與社區建設，融入本地社會，為費城乃至整個美國的繁榮發展貢獻智慧和力量。

協勝公會五一、歡樂、CoCo快樂、富貴及好心情舞蹈隊、長樂公會舞隊等帶來的多台舞蹈節目穿插上演，充滿中國民族韻味的舞蹈展現了中國傳統文化，場面歡聲笑語，熱鬧非凡。

此外，中華公所總顧問麥鵬、市議員Nina Ahmad、Mark Squilla，賓州州長亞裔委員會主席陳威、費城消防局局長Jeff Thomas、費城警局警長James、東北區發展會執行董事長蕭起津、賓州華人僑團聯盟秘書長林應章等僑領也紛紛上臺致辭，祝賀慶祝宴會圓滿成功。Nina Ahmad並向中華公所頒發了費城市議會賀函。眾人共同祝願美國繁榮昌盛，各族裔人民和諧共處、共創美好未來！