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費城中華公所及各大僑團慶祝美國國慶聯歡宴會

費城訊／圖文：彭林
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中華公所及協勝公會義工們在中華公所門前遊行花車上合影。
中華公所及協勝公會義工們在中華公所門前遊行花車上合影。

為慶祝美國獨立250週年，7月3日，中華公所在東方明珠酒樓舉行歌舞慶祝宴會，600餘名中西貴賓、社區僑領及各界精英人士出席。眾人齊聚在美國的誕生地——費城，共同慶祝250週年這一偉大的歷史時刻。

當天由於天氣異常炎熱，費城市政府取消了原定的盛大遊行活動，但中華公所暨各大僑團的慶祝宴會照常舉行。中華公所義工們在總顧問陳姿的帶領下，提前一周，將費城華埠街道上懸掛滿大大小小的美國國旗及橫幅，以嶄新的面貌喜迎國慶，彰顯華裔民眾對美國這片土地的深情熱愛。每年的獨立日，各族裔民眾在自由鐘前宣讀美國獨立宣言、傳統遊行、音樂會和焰火表演，不變的慶祝表達人們對自由民主的共同夢想。

喜慶的舞獅采青儀式，拉開了慶祝宴會的帷幕。中華公所總顧問陳姿表示，希望借助美國建國250週年系列慶祝活動這一契機，進一步發揮華人社區橋梁紐帶作用，向主流社會展示華人風貌，推動多元文化融合發展，建設更加和諧包容的社區。作為生活在這片土地上的華人華僑，我們深深熱愛這個國家。費城不僅是美國的搖籃，也是許多華人安家立業、追逐夢想的第二故鄉。每年的獨立日，華裔都積極參與國慶遊行，表達對美國民主、自由價值觀的認同。她深情感謝中華公所全體同仁及政府人士的支持與努力，感謝華埠兄弟僑團的鼎力相助，感謝無私奉獻的義工們冒著將近100度的炎熱天氣，不辭勞苦，將費城華埠街頭掛上亮麗的美國國旗，還有眾多出錢又出力的熱心同胞，功勞是屬於大家的。

董事長張善星、徐福群致辭表示，1776年7月4日，《獨立宣言》在費城簽署，宣告了這片土地對自由、民主與平等的追求。250年後的今天，費城作為美國的誕生地，當之無愧地成為了這次慶典的中心。在此向所有參與和支持本次活動的朋友們表示衷心的感謝！回顧過去的250年，華裔移民與各族裔人民一道，為這個國家的繁榮與發展作出了不可磨滅的貢獻。華人是美國多元文化中不可或缺的一部分，250年是一個罕見的里程碑。在今天這個特殊的日子裡，我們不僅要回顧歷史，更要展望未來。作為連接中美友好的橋梁，中華公所始終致力於推動社團團結、促進中美友好、樹立華人良好形象。公所全體同仁將繼續積極參與社區建設，融入本地社會，為費城乃至整個美國的繁榮發展貢獻智慧和力量。

協勝公會五一、歡樂、CoCo快樂、富貴及好心情舞蹈隊、長樂公會舞隊等帶來的多台舞蹈節目穿插上演，充滿中國民族韻味的舞蹈展現了中國傳統文化，場面歡聲笑語，熱鬧非凡。

此外，中華公所總顧問麥鵬、市議員Nina Ahmad、Mark Squilla，賓州州長亞裔委員會主席陳威、費城消防局局長Jeff Thomas、費城警局警長James、東北區發展會執行董事長蕭起津、賓州華人僑團聯盟秘書長林應章等僑領也紛紛上臺致辭，祝賀慶祝宴會圓滿成功。Nina Ahmad並向中華公所頒發了費城市議會賀函。眾人共同祝願美國繁榮昌盛，各族裔人民和諧共處、共創美好未來！

參加慶祝美國國慶宴會的各界中西嘉賓及華埠僑團僑領進行舞獅采青儀式。前排右7為陳姿...
參加慶祝美國國慶宴會的各界中西嘉賓及華埠僑團僑領進行舞獅采青儀式。前排右7為陳姿、右3為張善星，左3、4為徐福群、麥鵬。

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賓州華人僑團聯盟費城市政廳前盛大舉行慶祝美國建國250週年文藝演出

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