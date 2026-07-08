賓州華人僑團聯盟費城市政廳前盛大舉行慶祝美國建國250週年文藝演出

在眾人的注目禮中，美國國旗冉冉升起。

為慶祝美國建國250週年，弘揚中華優秀傳統文化，促進多元文化交流，6月30日，賓州華人僑團聯盟（下簡稱「聯盟」） 在費城市政廳廣場隆重舉行大型文藝演出。活動吸引了數百位華僑華人、各族裔民眾及遊客駐足觀賞，現場歌舞飛揚、掌聲不斷，充分展現了華人社區積極融入美國社會、共慶國家盛典的精神風貌。活動由王玉明、鄭銘玥擔任主持人。

在莊嚴的升旗儀式中，拉開活動的帷幕。由聯盟共同主席丁彬彬、秦宴、張城彬擔任升旗手，黃珍梅小姐領唱美國國歌、林欣小姐擔任小提琴伴奏，在眾人的注目禮中，美國星條旗冉冉升起。執行主席丁彬彬首先致歡迎辭，表示美國建國250週年是具有歷史意義的重要時刻，華人社區能夠參與這一全國性慶祝活動，既體現了廣大華僑華人對美國繁榮發展的祝福，也展現了華人群體積極參與社區建設、促進文化交流、推動社會發展的責任擔當。

費城市議員Jim Harrity、費城市法官Caroline Turner、費城亞美商會會長David Oh、美國亞裔和太平洋島民市長委員會委員Ken Wong、費城市員警總局副局長Myesha Massey、25分局局長Stephen Bennis等多位政府官員分別發表講話，對華人社區長期以來為費城經濟發展、文化繁榮和社區建設作出的積極貢獻給予高度評價，並向廣大華僑華人致以誠摯問候。官員們表示，美國的發展離不開來自世界各地移民社區的共同努力，華人社區勤奮進取、團結互助，不僅豐富了美國多元文化，也成為推動地方經濟和社會發展的重要力量。在美國建國250週年的重要歷史節點，希望各族裔繼續攜手合作，共同建設更加繁榮、包容、美好的未來。與此同時，Jim Harrity及賓州參議員Nikil Saval並向聯盟頒發了官方賀函。

聯盟秘書長林應章致辭表示，華裔社群紮根美國、心系家國，既要傳承中華文化根脈，亦要以真誠與熱忱參與美國歷史進程。250週年是紀念的節點，更是全新的起點。身為美籍華人，慶祝美國建國紀念日既是對第二故鄉的由衷認同，亦是對「多元一體」國家精神的堅定踐行。

隨後，精彩紛呈的文藝演出輪番登場。多個舞蹈團體的演員們獻上了民族舞蹈、太極武術等節目，優美典雅的民族舞蹈，表達了華僑華人對美國未來發展的美好祝願。現場觀眾紛紛舉起手機拍照錄像，不少不同族裔民眾積極參與互動，感受中華文化的獨特魅力。

本次大型文藝演出不僅為美國建國250週年增添了濃厚的節日氛圍，也充分展示了華人社區團結奮進、積極向上的精神風貌，彰顯了華僑華人在新時代積極參與美國社會建設、促進文化交流、增進族裔團結的重要作用，成為費城慶祝美國建國250週年系列活動中的一道亮麗文化風景。