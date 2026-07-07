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大紐約區中國高校校友會野餐 上千人共襄盛舉

記者劉偉／新州報導
41家中國高校校友會和社區組織聯合舉辦千人野餐會暨文化節。（主辦方提供）
41家中國高校校友會和社區組織聯合舉辦千人野餐會暨文化節。（主辦方提供）

由大紐約地區41家中國高校校友會與社區組織聯合策畫、百康仁德冠名贊助的「2026 夏日聯合野餐會暨文化節」，日前在新澤西州Overpeck County Park舉行。活動以「海納百川，攜手同行」為主題，吸引近千名校友、社區代表及家屬共襄盛舉。這項美東華人最具影響力的校友品牌活動已連續舉辦14屆，今年更是第三次落戶該公園。

中國駐紐約總領館教育參贊余有根率多位領事出席，肯定校友會在團結華人與聯結中美合作上的重要貢獻。新澤西Bergen County多位委員、Palisades Park市長Chong Paul Kim及新澤西華人聯合總會主席 William Woo等人也到場祝賀，彰顯跨族裔支持。

活動總協調人顏為民指出，為順應人工智慧時代，今年活動首度結合「職業角」與「創業角」，邀請25位法律、金融、科技及AI領域的專家擔任導師，為200多位青年校友提供諮詢與資源對接，深化互助共贏。

現場亮點紛呈，舞台演出融合中西文化，包含華人搖滾樂團、敦煌舞、古琴演奏，以及土耳其歌手與太極拳的跨界合作。文化體驗區則推出糖畫、漆扇、漢服體驗等非遺項目，另有美食區、交友角及趣味園遊會。活動在中國南方航空贊助的機票大獎等壓軸抽獎中圓滿落幕。

野餐會的土耳其燒烤，十分受到歡迎。（主辦方提供）
野餐會的土耳其燒烤，十分受到歡迎。（主辦方提供）

舞蹈演出。（主辦方提供）
舞蹈演出。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 活動由大紐約地區41家中國高校校友會與社區組織聯合策畫，並由百康仁德冠名贊助，地點在新澤西州Overpeck County Park，規模與影響力都相當大。

  • 今年首度結合「職業角」與「創業角」，邀請25位法律、金融、科技及AI領域專家擔任導師，為200多位青年校友提供諮詢與資源對接，協助職涯發展。

  • 現場結合中西文化演出與非遺體驗，包含華人搖滾、敦煌舞、古琴、土耳其歌手與太極跨界合作，另有糖畫、漆扇、漢服、美食與抽獎等豐富內容。

新澤西州 華人

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