徐佳青率團 訪新州台商企業富樂夢

沈青樺(左)與徐佳青(右)交換禮品。（記者孫影真／攝影）

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青日前率領紐約華僑文教服務中心主任王怡如、駐紐約辦事處僑務組主任黃儷萱等人，參訪位於新澤西 州的知名台商「富樂夢／紐佳樂股份有限公司」(FLOMO/ Nygala Corp.)。該公司總裁沈青樺接待參訪團，雙方就「全球化在地深齦」、「企業多元包容(DEI)」及「職場性別平權」等議題展開深度對話。

徐佳青在座談會上，特別恭喜沈青樺榮獲新州 商業媒體 NJBIZ 頒發年度「賦能女性-企業先驅」大獎。徐佳青也分享，目前僑委會女性同仁占比77%，且高階主管在短短六年間，已從過去清一色男性徹底翻轉為全數由女性出任，印證了只要給予平等機會，人人皆能創造卓越價值。此外，徐佳青大力推廣台灣優質教育資源，歡迎海外學生來台就讀並爭取多元獎學金。

沈青樺簡報時表示，FLOMO由父母在台灣創立至今已70 年，成功拓展為跨國國際企業。她感謝僑委會長期支持海外台商，並提到FLOMO 未來將積極導入人工智慧(AI)創新、落實社會責任，期許自己成為連結台灣與國際的堅實橋樑。

總部位於新澤西的FLOMO成立近 30 年，已是全球領先的一站式消費性產品合作夥伴，業務橫跨派對節慶、文具與生活百貨，市場遍及美洲與加勒比海。其核心優勢在於掌握產品全生命週期服務，透過美亞跨時區全天候協作與現代化物流，提供從設計到電商履約的完整方案。未來將持續以創新驅動多元供應鏈，深化永續經營。

富樂夢總裁沈青樺(左六)帶領員工在入口處，歡迎僑務委員會委員長徐佳青(左五)一行。（主辦方提供）

沈青樺領導參觀由AI精準控制的發貨倉庫。（記者孫影真／攝影）

沈青樺介紹該公司樣品間展示的派對節慶與文具用品。（記者孫影真／攝影）

廖儷雲(前排左起)、王鈺淇、沈青樺拿著Flomo文具袋；徐佳青、王怡如、黃儷萱手持無毒橡皮擦，連聲稱讚產品精美。（記者孫影真／攝影）