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留1歲女兒在車內熱死 賓州男被控謀殺

編譯周芳苑／綜合報導

賓州38歲父親莫伊斯特(Daniel Jeffrey Moist)將自己1歲多的女兒留在下拿撒勒鎮(Lower Nazareth Township)一處倉庫停車場車內熱死，被控謀殺。莫伊斯特還被控過失殺人、危害兒童罪及其他相關罪名。

6月11日下午4時15分剛過，警方接獲報警，得知在下拿撒勒鎮漢諾威維爾路(Hanoverville Road)4800號街區的物流公司ID Logistics US倉庫內，一名14個月大女嬰被發現時已無反應。

驗屍官萊塞克(Zachary Lysek)同一天下午4時30分左右宣布女嬰當場死亡。

警方稱，莫伊斯特站在他停放的2019款福特探險者(Ford Explorer)車輛旁，警方在車內地板發現一個電子煙設備。

莫伊斯特接受警方訊問時雙眼佈滿血絲，目光呆滯。

莫伊斯特告訴調查人員，他開車帶著7歲和14個月大的女兒離開家，把大女兒送到體育夏令營，原本該將小女兒送到托兒所，但警方稱，莫伊斯特並沒有送小女兒到托兒所。

莫伊斯特告訴警方，他大約上午9時50分抵達公司，在車上坐10分鐘；一直工作到下午2時30分，回車上休息幾分鐘。

法庭紀錄顯示，下午4時，莫伊斯特接到一通與小女嬰有關的電話，之後重返車上，發現孩子沒有反應，他的妻子要他撥打911，之後他把車子停在路邊，在ID Logistics停車場等待急救人員。

根據國家氣象局(National Weather Service)，事故當日現場附近的利哈伊谷國際機場(Lehigh Valley International Airport)氣溫高達華氏93度。

調查人員稱，莫伊斯特事發當天所採集的血液樣本檢測出大麻活性成分。

北安普頓郡地方檢察官巴拉塔(Stephen Baratta)表示，莫伊斯特當時處於吸食大麻後的狀態，本應負責照顧女兒，將她安全送達日託中心，但他沒有做到。

莫伊斯特日前接受傳訊，法官胡特尼克(Susan Hutnik)設定保釋金50萬元。

精華 FAQ

  • 莫伊斯特被控謀殺、過失殺人、危害兒童罪及其他相關罪名。檢方指他未妥善照顧年幼女兒，讓她長時間困在高溫車內，最終造成死亡。

  • 警方接報後，在下拿撒勒鎮一處物流公司倉庫內發現14個月大女嬰已無反應。驗屍官隨後宣布她當場死亡，現場溫度又高達華氏93度。

  • 調查人員指出，男子當天血液樣本驗出大麻活性成分，檢方也認為他當時處於吸食大麻後狀態，加上未將孩子送往托兒所，釀成致命後果。

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