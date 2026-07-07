新州男偷女友筆電機密 非法交易賺270萬

美國檢察官弗雷澤(Robert Frazer)日前宣布，新州 洛克威鎮(Rockaway Township)27歲男子詹寧斯(Justin Jennings)涉嫌在女友不知情之下從她的工作筆記本電腦獲取機密信息，非法交易獲利超過270萬元，面臨聯邦指控。

弗雷澤表示，詹寧斯被控一項參與證券詐欺計畫罪、八項內線交易證券詐欺罪和兩項使用犯罪所得罪。

根據案件文件和法庭陳述，詹寧斯於2022年2月至2024年10月間在八家上市公司發布重大公告前幾天，進行證券交易。

這些交易發生時，詹寧斯正與一公關公司的客戶經理交往，而該公司握有這些公告的相關重大非公開資訊。調查人員指出，詹寧斯未經女友許可、在她不知情之下，從女友雇主配發的筆記型電腦獲取新聞稿草稿等機密資訊。

聯邦檢察官們指出，如被控罪名成立，詹寧斯將面臨證券詐欺罪最高25年監禁、內線交易罪最高每一項指控20年監禁、以及挪用犯罪所得罪最高每一項指控10年監禁。

詹寧斯除了遭聯邦指控，美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission)也基於同樣指控對他提起民事訴訟。

證交會向新州地方法院提起訴訟，指控詹寧斯和Vortex違反反欺詐條款，尋求發出永久禁令、追繳非法所得及判決前利息，另將課處民事罰款。