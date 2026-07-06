賓州賀喜市的故事 巧克力與世界盃美足主將之家

賓州賀喜市(Hershey)因巧克力而聞名，也是世界盃(World Cup)美國隊主將普利西奇(Christian Pulisic)的故鄉。(賀喜市官方臉書)

賓州 賀喜市(Hershey)因巧克力而聞名，也是世界盃 (World Cup)美國隊主將普利西奇(Christian Pulisic)的故鄉，這個「地球上最甜蜜地方」打造了這位土生土長的足壇名人。

美國隊日前擊敗波赫隊(Bosnia-Herzegovina)晉級16強，6日將迎戰比利時隊。

普利西奇最近在他的Instagram帳號上說，賀喜市對他意義非凡，他在那裡長大、學會踢球，那裡是他的家；他邊說著邊推廣賀喜公司的限量版普利西奇牛奶巧克力棒，包裝紙上印有他的簽名。

普利西奇經常將自己一身球技歸功於效力八年的賓州經典俱樂部(PA Classics)和教練，他2021年重返俱樂部，為他出資並參與設計的新球場舉行剪綵儀式，該球場被命名為「普利西奇跺腳球場」(Pulisic Stomping)。

賓州經典俱樂部位於蘭開斯特郡(Lancaster County)，俱樂部球場有一幅巨大照片牆，記錄普利西奇從童年訓練到代表美國隊征戰世界盃的歷程。

普利西奇從小就踏上足球之路。1998年在賀喜市出生，父母親都曾是喬治·梅森大學(George Mason University)校隊足球員，父親後來成為職業室內足球員，母親則參加Fulbright Program交換教師計劃而帶著全家人到英國生活一年，年僅7歲的普利西奇加入布拉克利鎮(Brackley Town)青年隊。

普利西奇一位在賀喜中學(Hershey Middle School)任教的家庭朋友西摩(Tara Seymour)說，普利西奇的父母親有資格寫一本教科書，教導如何培育出謙遜、聰明、善良的超級巨星，同時又能維繫良好家庭關係；普利西奇小學時就能顛球顛幾百次，他會在自家後院練習好幾個小時，努力模仿電視上職業球員的動作。

普利西奇隨同家人從英國搬回賀喜後，10歲加入賓州經典俱樂部。俱樂部主席兼聯合創辦人哈里斯(Doug Harris)表示，普利西奇的天賦足以和年齡較大的球員一起比賽，他的成就背後很大程度上要歸功於他的父母親。