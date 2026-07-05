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世界盃美食指南 費城起司牛肉三明治居第5

編譯周芳苑／綜合報導
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費城牛肉起司三明治為當地著名美食。(Philly Philly Cheesest...
費城牛肉起司三明治為當地著名美食。(Philly Philly Cheesesteaks餐廳臉書)

加拿大體育博彩公司(Canada Sports Betting)日前發布「2026年世界盃終極美食指南：每個主辦城市必吃美食」(Ultimate World Cup 2026 Food Guide: What to Eat in Every Host City)，針對世界盃全球16個主辦城市特色菜餚進行評比，費城牛肉起司三明治(Philly cheesesteak sandwiches)排名第五。

在最新出爐的推薦名單上，費城牛肉起司三明治名列前茅，不僅凌駕紐約披薩，也領先洛杉磯的墨西哥捲餅(tacos)、邁阿密的古巴三明治(Cuban sandwiches)。

2026年世界盃將在三國的16個主辦城市舉行，加拿大體育博彩公司根據各主辦城市特色菜餚的搜尋頻率、當地支持度、遊客認可度、城市特色和文化意義進行評分，選出最具特色的城市美食排行榜；撰稿人哈里斯(Amy Harris)搜羅16款截然不同的飲食文化。

哈里斯稱，在費城，牛肉起司三明治為費城界定在國際上的美食聲譽，這款標誌性三明治用薄切肋眼牛排夾在長條麵包裡，配上芝士醬、波蘿伏洛乾酪或美式奶酪，1930年由費城南部的奧利維耶里(Pat Olivieri)發明。

墨西哥城市瓜達拉哈拉(Guadalajara)的墨西哥肉捲餅(torta ahogada)榮登榜首，其次依序是排名第二的休士頓「越式卡真小龍蝦」(Viet-Cajun)、第三名墨西哥蒙特雷(Monterrey)以炭火烤製的嫩山羊肉(Cabrito al pastor)、以及排名第四的美國堪薩斯州烤牛腩尖(burnt ends)。

紐約披薩排名第15位。

哈里斯寫道，紐約披薩已成為全球被模仿最多的美食，從日本東京到東非肯亞的奈洛比(Nairobi)，到處都能看到紐約披薩。相對的，正宗費城牛肉起司三明治必須到費城才吃得到。

精華 FAQ

  • 根據加拿大體育博彩公司發布的排名，費城起司牛肉三明治位居第5名，表現優於紐約披薩，也領先洛杉磯與邁阿密等城市的代表性美食。

  • 評比主要依據各城市美食的搜尋頻率、當地支持度、遊客認可度、城市特色與文化意義等面向綜合計算，以選出最具代表性的主辦城市料理。

  • 文章指出，這款三明治以薄切肋眼牛排、長條麵包與起司組成，1930年由費城南部的奧利維耶里發明，被視為費城在國際上的重要美食名片。

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