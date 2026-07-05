新州1學區194生 高中未畢業已獲副學士
新澤西州規模最大的紐瓦克公立學區(Newark Public Schools) 公布，2026年畢業生中有多達194名學生畢業前便透過「雙學分課程」(Dual Enrollment Program)獲得大學副學士學位(associates degrees)。
紐瓦克公立學區與埃塞克斯郡學院(Essex County College)、巴德學院(Bard College)合作，今年這一批優秀的高中畢業生便是透過合作協議獲得副學士學位。
紐瓦克公立學區共有17所高中，整個學區2025-2026學年度共63所學校招收3萬5000多名學生。該學區日前提出最新公告，聲稱「雙學分課程」為學生家庭約省了1750萬元學費。
紐瓦克學區總監萊昂(Roger León)表示，這屆的畢業典禮遠不止於頒發畢業證書那麼簡單，獲副學位的這些畢業生已獲數億元獎學金，就讀高中時便完成大學學位，在各領域為成功奠定基礎。
雙學分課程為學生提供兩年先修課程，讓擬獲得副學士學位後繼續攻讀學士學位、之後甚至繼續攻讀研究生學位的學生提供先機。
紐瓦克學區表示，雙學分課程計畫參與者節省的學費，還不包括今年紐瓦克公校畢業生獲得的2.69億餘元大學獎學金。
此外，值得關注的是本屆另有 51 名高中畢業生參與紐瓦克學區「教師學院」(Teacher Academy)計畫，這些學生日後完成學士學位並獲州教師資格後將與該學區簽訂合約任教，年薪7萬4000元起跳。
紐瓦克公校學區提供完善的雙學分課程和大學先修課程，高中三、四年級學生能夠在高中畢業前獲得可轉換的大學學分，某些情況下甚至可獲得副學士學位。
該學區公布，2026年畢業生中共有194名學生，在高中未畢業前就透過雙學分課程先取得大學副學士學位，顯示合作教育成效相當顯著。 紐瓦克公立學區與埃塞克斯郡學院及巴德學院合作，讓高中生在修讀先修課程時同步累積大學學分，部分學生甚至能直接完成副學士學位。 本屆共有51名高中畢業生參與教師學院，未來只要完成學士學位並取得州教師資格，就可與學區簽約任教，起薪為年薪7萬4000元。
精華 FAQ
該學區公布，2026年畢業生中共有194名學生，在高中未畢業前就透過雙學分課程先取得大學副學士學位，顯示合作教育成效相當顯著。
紐瓦克公立學區與埃塞克斯郡學院及巴德學院合作，讓高中生在修讀先修課程時同步累積大學學分，部分學生甚至能直接完成副學士學位。
本屆共有51名高中畢業生參與教師學院，未來只要完成學士學位並取得州教師資格，就可與學區簽約任教，起薪為年薪7萬4000元。
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