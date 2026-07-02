新州僑校學生歌唱觀摩會 7所中校25生高歌

多語言演唱觀摩會不僅展現學習成果，也體現多元文化教育精神。（記者孫影真／攝影）

由新州 愛迪生中文學校主辦的2026年「僑校學生歌唱成果觀摩演唱會」，日前在紐約華僑文教服務中心熱鬧登場，來自大紐約區7所中文學校共25位學生輪番演唱18首中、英、台語等多元曲目，透過音樂展現語言學習成果，促進校際交流與友誼。

愛迪生中文學校校長林郁翠表示，學生以不同語言詮釋歌曲，不僅展現平日學習成果，也體現多元文化教育精神。該校歌唱社社長唐唯志指出，活動希望提供學生一個輕鬆、友善且充滿鼓勵的舞台，讓孩子在歌唱中建立自信。

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇肯定參與學生不僅展現優異歌唱實力，更流露對中文學習的熱情。僑務諮詢委員戴松昌勉勵學生持續努力，找到屬於自己的舞台。僑務委員褚月梅則表示很欣賞學生精彩演出。

演唱會除學生精彩演出外，主辦單位也特別邀請范增昌博士、楊徽蘋及Cathy Wong擔任示範演出，以台客英語歌曲炒熱現場氣氛；同時邀請「2025全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」冠軍盧清韻獻唱奪冠歌曲「擱淺」，精湛歌聲獲得滿堂彩，也為參賽學生帶來最佳示範與鼓舞。

學生們選唱曲目豐富多元，各具特色。楊惟絜以高亢清亮的嗓音詮釋「我是一隻小小鳥」；陸靜蕾演唱「明天會更好」，傳遞溫暖與希望；吳逸蘭演唱「默」，細膩動人；李旻澤、李旻軒兄弟攜手演唱羅大佑經典作品「童年」，喚起滿滿回憶；蘇采希演唱蘇打綠台語歌曲「無眠」，並由弟弟蘇采騰現場吉他伴奏，默契十足；顧瑜熙則以輕鬆幽默的「誰說的誰說我不愛上學的」，生動唱出孩童對校園生活既期待又矛盾。

李旻澤、李旻軒兄弟攜手演唱「童年」，喚起滿滿回憶。（記者孫影真／攝影）

「秋蟬」合聲優美動聽。（記者孫影真／攝影）

蘇采希演唱蘇打綠台語歌曲「無眠」，並由弟弟蘇采騰現場吉他伴奏，默契十足。（記者孫影真／攝影）

美東中文學校前會長林美華贈送演出學生小禮物。（記者孫影真／攝影）