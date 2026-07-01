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新州中校協會教師研習 60多位教師收穫豐富

記者孫影真／新州報導
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僑務委員會美加東組「海外華文教師研習會」，聚焦AI實務課程緊湊，教師收穫斐然。（...
僑務委員會美加東組「海外華文教師研習會」，聚焦AI實務課程緊湊，教師收穫斐然。（記者孫影真／攝影）

新澤西中文學校協會主辦、紐約華僑文教中心輔導的僑務委員會美加東組「海外華文教師研習會」，日前在東布朗士維克舉行。包括愛迪生、梅山、博根、北新、普林斯頓、聯合、若歌、中部、瑞谷等中文學校、中部與北部慈濟人文學校、以及蒙特維爾初中等12所學校的60多位教師參與了研習。

新澤西中文學校協會會長戴松昌表示，感謝教師們在周間請假出席講座，期待僑委會繼續選派AI相關研究的講師巡迴，嘉惠美東僑界學子。紐約華僑文教服務中心王怡如、副主任王鈺淇出席結業式座談會，王怡如表示，僑委會是大家最好的後盾，全力支持華文教育，期望藉由AI小助手，幫助老師打造更有活力的教學環境。

為期兩天的數位科技實務課程聚焦AI應用，由陳玉明主講「文化教學素材蒐集與教學」、「漢字教學與教學資源運用」和「運用AI設計教學遊戲」，趙子鈞則以「AI備課與資料視覺化應用」為主題，帶領僑校教師實際操作生成式AI工具、製作組織圖與資料視覺化圖表。

趙子鈞表示，課程介紹ChatGPT、NotebookLM、Gemini、Canva AI及Notion等工具在教學與行政上應用的優劣，強調差異化學習，提供基礎與進階操作路徑，協助不同能力的教師循序精進。教師實作運用AI生成教學架構，結合Canva製作心智圖與組織圖，將學生成績與出席資料轉化為長條圖、折線圖及圓餅圖等視覺化成果，透過AI進行資料分析與家長溝通。

與會教師感謝講師豐富的題材與指導，參與研習的大紐約區台大校友會會長蘇斐璋說，教師的內在價值不會被科技取代，唯有融合教師的專業努力與AI的科技能力，才能創造雙贏。

博根等12所學校老師分組領取實習證書。（記者孫影真／攝影）
博根等12所學校老師分組領取實習證書。（記者孫影真／攝影）

60多位老師自帶手提電腦，認真聽講並現場實作。（記者孫影真／攝影）
60多位老師自帶手提電腦，認真聽講並現場實作。（記者孫影真／攝影）

愛迪生中校老師出席踴躍。（記者孫影真／攝影）
愛迪生中校老師出席踴躍。（記者孫影真／攝影）

新澤西中文學校協會會長戴松昌(左至右)致贈兩位講師趙子鈞、陳玉明感謝狀，右為紐約...
新澤西中文學校協會會長戴松昌(左至右)致贈兩位講師趙子鈞、陳玉明感謝狀，右為紐約華僑文教服務中心主任王怡如。（記者孫影真／攝影）

精華 FAQ

  • 研習會由新澤西中文學校協會主辦，並由紐約華僑文教中心輔導，屬於僑委會美加東組的海外華文教師研習活動，地點在東布朗士維克舉行。

  • 來自愛迪生、梅山、博根、北新、普林斯頓等12所學校的教師參加，也包括慈濟人文學校與蒙特維爾初中教師，總計超過60人。

  • 課程聚焦AI應用，教導素材蒐集、漢字教學、AI設計遊戲、備課與視覺化分析，並實作ChatGPT等工具，讓教師能提升教學創意與行政效率。

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