賓州、伊州等8州 缺席250周年美國博覽會

Freedom 250 大美國嘉年華已經登場，左為各州博覽會其至。(Freedom 250官方臉書)

為慶祝美國建國250周年，川普總統主導的大規模「Freedom 250 大美國嘉年華(Great American State Fair)」，即日起在華府國家廣場(National Mall)舉行，然而賓州 以找不到願意代表州府參加的商家為由，缺席了這場為期16 天的博覽會。

賓州加入康州、伊利諾州、緬因州、麻州 、北卡羅萊納州、俄勒岡州和華盛頓州，全美總計七個民主黨州都拒絕參與這場大型博覽會。

據熟悉相關籌備工作的聯邦和賓州州府消息人士透露，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)的辦公室一直在努力聯繫博覽會背後的非營利組織「自由250」(Freedom 250)，希望找到可代表賓州的組織和企業。

然而，賓州經濟與社區發展廳(Pennsylvania Department of Economic and Community Development)透過聲明表示，由於參展費用高昂將讓納稅人負擔沉重，再加上找不到願意贊助展位的賓州企業，該州決定不參加博覽會。

根據規畫，這場博覽會每個州和地區都會設立展館。但開幕當天遊客蜂擁而至，卻沒有看到250年前美國民主誕生時的賓州蹤影。

其他出席州多半派出州府或地方政府工作人員以及旅遊局代表，舉辦教育或互動性的展覽。新州政府拒絕參展，改由共和黨大本營五月岬郡(Cape May County)代表參展，展出一座重達8噸的沙雕，由雕塑家耗時4天半完成。

伊州 州府也拒絕設立攤位，但為了不讓伊州在50個州的攤位中完全空缺，「Freedom 250」最終跳過州政府，直接找上了伊州在地的民間與地方機構「皮歐利亞河岸博物館(Peoria Riverfront Museum)」。

拒絕參展的州展館外多半仍高掛州旗，展館內也簡單擺放幾張椅子和一塊州名牌。不過，賓州原定展位外只掛著一面寫著「250」的旗幟，展廳也被封鎖，供博覽會工作人員使用。

夏皮羅接受媒體採訪時說，總統將整件事政治化，導致企業不願意參與。

Freedom 250 大美國嘉年華已經登場，左為各州博覽會其至。(Freedom 250官方臉書)