康州、麻州、羅德島、華府 7月1日迎「極端熱浪」

麻州 、康乃狄克州、羅德島州預計本周將迎來一波危險且極端的熱浪 ，局部地區的體感溫度恐將飆升至華氏105度以上。根據國家氣象局(NWS)最新預報，本周中至周末前將達到極度危險的高溫頂峰，官方已對上述三州發布「極端高溫觀察警報(Extreme Heat Watch)」，生效時間自7月1日上午10時起，一直持續到7月3日晚間8時。

華府 地也將受到「熱穹(Heat dome)」籠罩，熱穹是一種會將極端高溫長時間鎖在地表的大氣現象。當地預計從7月1日至3日間，體感溫度最高可能飆升至華氏107度到112度。

氣象專家特別指出，這波熱浪最棘手的特點在於「極高的夜間溫度」，這意味著入夜後居民幾乎無法獲得降溫喘息的機會。對於家中有無適當冷氣設備、或飲水不足的人來說，持續高溫的夜晚將帶來巨大的健康風險，屬於極度脆弱的受害族群。

預測至下周末可能會有微幅降溫，但高溫仍可能維持在90度到95度之間，氣象部門恐仍需持續發布高溫聲明。

面對來勢洶洶的熱浪，麻州政府特別發布關鍵防範指南，呼籲民眾嚴加遵守。其中包括絕不可將兒童或寵物單獨留在關閉的車廂內。即使車窗搖下留有縫隙，車內溫度仍可在10分鐘內暴推近華氏20度。調整作息與衣著，避免劇烈運動。同時補充水分與清淡飲食：即使不覺得渴，也應隨時補充大量水分。避免飲用含酒精、高糖或高咖啡因的飲料。

還有盡可能待在室內並減少陽光曝曬，切勿將寵物長時間留在戶外。若家中沒有冷氣，請待在最底層的樓層並避開陽光直射，同時避免使用爐具與烤箱。

專家提醒，當氣溫飆升至90多度時，電扇並無法有效預防熱傷害。此時洗冷水澡、沖涼，或移步至有空調的公共場所才是更好的消暑選擇。民眾可致電地方當局或撥打2-1-1專線，查詢住家附近的避暑中心或緊急庇護所位置。

此外，酷暑會吸引大批民眾前往水域消暑，溺水風險也隨之增加。請務必遵守水上安全規範。在此同時，州府也呼籲發揮鄰里互助精神，主動關心家人、朋友與鄰居，特別是高齡長者、獨居者、慢性病患以及家中無冷氣的弱勢群體。