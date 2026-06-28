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火化寵物送錯骨灰 賓州6500飼主痛心 殯葬業者被控罪

編譯尤寶琪／綜合報導
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寵物主將毛孩子骨灰存放在骨灰罈，卻沒想到竟是其他寵物的骨灰(示意圖)。(美聯社)
寵物主將毛孩子骨灰存放在骨灰罈，卻沒想到竟是其他寵物的骨灰(示意圖)。(美聯社)

賓州居民馬格爾(Kirsten Magerl)在2025年春天收到一封來自賓州檢察長辦公室(Pennsylvania Office of Attorney General)的信，通知指她在2021年從一家寵物火化公司收到的骨灰，並非是她那隻拉布拉多-米格魯混血犬庫珀(Cooper)的，而是其他寵物的骨灰；而且，庫柏甚至根本沒有被火化。

住在比佛郡(Beaver County)的馬格爾是收到這份通知的6500名賓州居民之一；而這份通知則是來自一項，導致匹茲堡一家殯儀館的經營者維雷布(Patrick Vereb)被控重罪的調查。

根據檢察長辦公室，維雷布公司在2021年至2024年間收取了超過65萬元的寵物火化和安葬服務費，但卻從未完成這些服務。許多寵物主人得知，這間公司把其他寵物的骨灰給了他們，然後把他們心愛的寵物丟棄在垃圾掩埋場。

「那是我人生中最難熬的日子之一，」馬格爾指出，「當時我就想，這種事絕不能再發生了……我一定要想辦法讓這項法律生效。」

馬格爾在接下來的幾個月裡，開始研究現有的州法律，聯繫她的議員，並在議員的建議下發起請願，表態希望推動相關法律的通過。

她寄出附有回郵信封的請願書，方便人們寄回；她的女兒會在工藝品展銷會上分發簽名板；她身為外勤維修工程師的丈夫，則是會把簽名表帶到各個工作現場；馬格爾最初希望這項法案能以她13歲去世寵物庫柏的名字命名。

賓州民主黨籍州參議員皮斯奇塔諾(Nick Pisciottano)與眾議會州議員馬科塞克(Brandon Markosek)在2025年夏末，針對維雷布公司的調查以及對該行業監管缺失的討論，提出了應對法案。

這法案要求火化服務機構在歸還寵物骨灰時，須發出新的認證，並要求其遵守一系列健康和記錄保存的標準。

眾議會在3月一致通過該法案；目前該法案已送交參議會委員會審議。

精華 FAQ

  • 檢方指出，該公司在2021至2024年間收取超過65萬元費用，卻未依約火化或安葬寵物，還把其他寵物骨灰交給飼主，甚至將遺體丟進垃圾掩埋場。

  • 她得知愛犬庫珀根本沒有被火化，感到極度痛心，認為類似事件不能再發生，因此研究州法、聯繫議員並發起請願，希望建立更嚴格的寵物火化規範。

  • 法案要求業者歸還骨灰時必須出具新的認證，並遵守健康與紀錄保存標準，以提高透明度與可追溯性，避免再出現骨灰混淆或未火化卻收費的情況。

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