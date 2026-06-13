涉蒐美方情報任中國代理人 賓州男認罪
一名賓州50歲公民保肯二世(Thomas Weir Pauken II)日前坦承在美國境內充當中國政府代理人，替中國收集美方目標情報並傳遞敏感資訊，還企圖滲透美國政治圈。全案預計於9月1日宣判，最高可能面臨10年聯邦監禁。
司法部國家安全部門助理司法部長(Assistant Attorney General for National Security)艾森伯格(John A. Eisenberg)表示，保肯試圖為中國政府取得美國敏感資訊，其行為構成對國家安全的背叛，並對美國安全構成重大風險。
聯邦調查局(FBI)反情報與間諜部門助理主任羅扎夫斯基(Roman Rozhavsky)指出，保肯依照中國國家安全部門(MSS)指示行動，不僅滲透美國政治圈，還蒐集目標人物情報並回報中國情報人員，顯示中國持續試圖破壞美國民主制度與政治自由。
根據法院文件，保肯自2019年至2026年2月期間，長期受一名代號「Cathy」的中國聯絡人指揮，執行多項任務，包括接觸潛在情報來源、提供筆電與手機作為通訊工具、下達資訊蒐集指令，並將相關報告回傳中國方面。
調查指出，保肯至少獲得超過10萬美元報酬，並多次獲資助往返中國與美國，與可能提供情報的美國人士會面。此外，他亦曾替其他中國相關人員撰寫報告，並向一批來自武漢的客戶提供涉及美國司法部與科技資訊的資料，對方甚至要求其尋找專家協助進行網路間諜活動。
保肯已認罪，預計於9月1日宣判，最高可能面臨10年聯邦監禁。量刑將由聯邦地方法院依據量刑指引與相關法律因素決定。
本案由費城聯邦調查局辦公室主導調查，並獲華府分部協助，由國家安全部門與東維吉尼亞州聯邦檢察官共同起訴。
他被指在美國境內替中國政府蒐集美方目標情報，向中方回報敏感資料，並試圖接觸政治圈人士與潛在情報來源，協助中國進行滲透與間諜活動。 法院文件指出，他自2019年至2026年2月間，長期受代號「Cathy」的中國聯絡人指揮，依照中方要求接觸人員、蒐集資訊並回傳報告。 保肯二世已認罪，預計9月1日宣判；法院可依量刑指引裁定，最高可能面臨10年聯邦監禁，實際刑期將由法官綜合法律因素決定。
精華 FAQ
他被指在美國境內替中國政府蒐集美方目標情報，向中方回報敏感資料，並試圖接觸政治圈人士與潛在情報來源，協助中國進行滲透與間諜活動。
法院文件指出，他自2019年至2026年2月間，長期受代號「Cathy」的中國聯絡人指揮，依照中方要求接觸人員、蒐集資訊並回傳報告。
保肯二世已認罪，預計9月1日宣判；法院可依量刑指引裁定，最高可能面臨10年聯邦監禁，實際刑期將由法官綜合法律因素決定。
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