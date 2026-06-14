麻州1高中爆多人罹乳癌 衛生廳介入調查

麻州阿克斯布里奇高中(Uxbridge High School)校舍建於2012年。(阿克斯布里奇高中臉書)

麻州 阿克斯布里奇高中(Uxbridge High School)近日爆出嚴重的校園健康疑慮。校方與學區 日前向所有家庭發出公開信，證實過去幾年內，校內有「多位女教師與職員」接連被診斷出罹患乳癌或癌前病變(precancerous conditions)。

此不尋常的現象已引發全美對職場環境安全與「癌症 集群(Cancer Cluster)」的關注，麻州公共衛生廳(DPH)與流行病學專家已介入調查。

該高中校舍落成於2012年，至今僅有約14年的歷史，屬於相當現代化的建築。然而，出於「極大的謹慎」，麻州衛生局的專家團隊已於上周進駐校園，展開全面的環境風險評估。

學區總監倫伯格(David Ljungberg)透露，目前調查進度已首先排除了校園飲用水源的危害風險。接下來，衛生官員將針對整棟大樓的室內空氣品質進行精密檢測，並將觸角延伸至大樓內外的電氣、管道與機械系統，聚焦檢測是否存在異常電磁輻射或有毒物質。此外，調查人員也將翻閱歷史檔案，徹查該校地在建校之前的「前世歷史用途」，以確認土壤是否殘留歷史工業污染。

儘管教師工會與家長全力支持此次大體檢，但公共衛生官員與醫學專家同時給社區打了一劑預防針。醫學專家指出，職場環境調查中要抓到直接引發癌症的環境「關鍵鐵證」是極其罕見的，多數乳癌通常與個人生活習慣(如吸菸、飲酒)或家族遺傳相關。

因此，除了環境檢測，衛生廳的流行病學家也已經聯繫了這幾位罹病的女教師，在極度尊重個人隱私的前提下，收集她們的年齡、個人病史、基因紀錄以及確診種類。專家將利用統計學模型，計算這些個案在同一職場發生究竟是「純屬統計上的巧合」，還是真的存在共同的外部致癌誘因。

目前麻州衛生廳表示，校舍「沒有任何立即性的危險證據」，因此學校各項教學與課外活動均正常運作。校方也呼籲大眾切勿過度揣測，靜待科學檢測報告出爐。