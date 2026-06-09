我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

麻州惡警簡訊曝光：辱罵吳弭小賤人 頻用歧視華人字眼

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前麻州州警普羅克特兩年前在里德涉嫌謀殺案中出庭作證。(美聯社)
前麻州州警普羅克特兩年前在里德涉嫌謀殺案中出庭作證。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：里德新民訴爆出麻州警員長期使用種族與厭女歧視字眼。
  • 重點二：前坎通警佐古德辱罵吳弭為小賤人，掀起輿論震撼。
  • 重點三：州警與坎通警局遭控用人監督失當，案情再度延燒。

曾因涉嫌殺害波士頓警官男友而被控過失致死罪、最終獲判無罪的女子里德(Karen Read)，近日提起了一項全新民事訴訟，起訴書中詳細揭露麻州執法人員極具爆炸性的包括「中國佬(chnk)」、「中國低能兒」等種族歧視與厭女簡訊，其中涉案的前坎通(Canton)警局(CPD)警佐古德(Sean Goode)甚至惡劣辱罵波士頓華裔市長吳弭(Michelle Wu)是個「小賤人、臭婊子(little c*nt)」，引發強烈震驚。

里德的律師在訴狀中指出，她對麻州州警(MSP)及坎通市警局提起訴訟，控訴其在雇用、培訓及監督涉嫌偏見與腐敗的警員上存在嚴重疏忽，嚴重侵犯其憲法權利。本案特別點名兩名關鍵執法人員，包括已於去年遭到解雇的麻州州警偵查員普羅克特(Michael Proctor)，以及在內部調查進行期間、於上周引咎辭職的前警察古德。

起訴書指出，這兩名執法者在長達近十年的書面與錄音對話中，頻繁使用極具侮辱性的歧視性字眼，例證包括：

普羅克特：「所有黃皮豬(g*oks)兩腿間都長灌木叢。」古德：「我無法忍受那些黃皮豬。」普羅克特：「把這些混蛋驅逐出境。我不管他們是不是合法待在這裡……把這群該死的沙尼格(sand ngers，對中東或南亞裔的歧視稱呼)通通驅逐出境。」

訴狀指控，這兩名警察在提及社區民眾時，頻繁使用「黑鬼(ngers)」、「墨西哥佬(spc)」以及「猶太妞」等極端詞彙，在提及社區中的亞裔與華裔居民時，反覆將中國佬(chnk)與中國低能兒(chnk tards)作為日常蔑稱使用，並與上述的「黃皮豬」仇恨言論交替出現。兩名警察甚至認為這些居民正在「污染」他們所服務的社區。

針對上述指控，坎通市官方與麻州州警總長諾貝爾上校(Colonel Geoffrey D. Noble)均發表嚴正聲明，痛斥這些訊息令人極度反感、充滿仇恨且下流，完全不符合基本道德標準，嚴重傷害了履行任務所仰賴的公眾信任，並表示警隊對此類行為絕不姑息。

隨著醜聞曝光，作為波士頓警察奧基夫(John O'Keefe)命案主導偵查員的普羅克特，原定須於8日就奧基夫家屬對里德提起之「不當致死」民事官司，接受里德律師團隊的宣誓取證(deposition)。然而，普羅克特於5日以「個人因素」為由提交緊急動議，尋求延後今日的取證程序。其律師團在文件中反擊，指責「里德在媒體上對本案進行了鋪天蓋地的輿論操作」。

為此，法院已安排於8日上午8時45分透過視訊(Zoom)方式召開緊急聽證會。法官預計將要求普羅克特的律師團隊向法院交代具體細節，包括何時得知普羅克特無法配合、何時通知對方律師，以及為何無法利用剛過去的周末進行準備工作。

這起轟動全美的案件始於2022年，里德被控在酒後駕車時，駕駛其SUV車撞死男友、波士頓警官奧基夫。然而，里德堅稱自己清白，並指控普羅克特與一群特定人士串謀對她進行栽贓嫁禍。里德共經歷了兩次刑事審判，最終在重審中，除「酒後駕車」一項罪名外，其餘所有核心罪名均獲判無罪。

古德兩年前在麻州德德漢姆高等法院(Dedham Superior Court)就...
古德兩年前在麻州德德漢姆高等法院(Dedham Superior Court)就里德(Karen Read)涉嫌謀殺案出庭作證。（美聯社）

精華 FAQ

  • 訴狀指稱多名執法人員長期在書信與錄音中使用種族、性別歧視字眼，包含針對華裔、黑人、猶太人與其他族群的辱罵，並被指抱持排斥與污染社區的偏見。

  • 文件指出，古德曾以極具侮辱性的字眼辱罵波士頓華裔市長吳弭，稱她為小賤人、臭婊子。由於對象是現任市長，此事迅速引發外界震驚與強烈譴責。

  • 事件讓普羅克特參與的奧基夫案與里德相關訴訟再次受到關注，也使州警與坎通警局面臨用人、監督與偏見管理的質疑，後續可能影響民事官司與公眾信任。

麻州 吳弭 華人

上一則

奪命車門殺 致力「單車安全」芝官員騎車慘死

延伸閱讀

華男被警痛毆昏迷 醒來遭重罪指控

華男被警痛毆昏迷 醒來遭重罪指控
美籍記者認當中國代理人 撰寫報告給習近平看

美籍記者認當中國代理人 撰寫報告給習近平看
學生死亡事故 因中國留學生做事不可靠？南加大回應

學生死亡事故 因中國留學生做事不可靠？南加大回應
槍殺涉嫌性侵未成年女兒男子 退伍軍人獲撤銷謀殺罪

槍殺涉嫌性侵未成年女兒男子 退伍軍人獲撤銷謀殺罪

熱門新聞

加油站便利商店華裔老闆周智基(中)1日獲判無罪後離席。(美聯社)

南卡華裔店主槍殺14歲非裔少年 獲判無罪

2026-06-01 22:53
北湖警局公布照片，指出詐騙份子在油槍放置槽內偷偷塞入一顆小螺絲，導致機台無法完全關閉結帳而盜刷前位加油民眾的信用卡。(北湖警局 )

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

2026-06-02 09:28
海關官員驚見大量美金現鈔被「縫製在女性貼身內衣褲裡」。(CBP)

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

2026-06-03 09:24
南卡州哥倫比亞市加油站便利商店61歲華裔老闆周智基(圖)，遭控2023年對一名14歲非洲裔少年背後開槍導致死亡，陪審團1日聽取結辯之後進入審議。(美聯社)

誤以為偷水 南卡華裔店主槍殺14歲少年

2026-06-01 19:46
北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

2026-05-28 10:08
王華穎為克利夫蘭州立大學教育博士。(王華穎提供)

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

2026-06-05 10:58

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬