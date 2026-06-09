前麻州州警普羅克特兩年前在里德涉嫌謀殺案中出庭作證。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 里德新民訴爆出麻州警員長期使用種族與厭女歧視字眼。

里德新民訴爆出麻州警員長期使用種族與厭女歧視字眼。 重點二： 前坎通警佐古德辱罵吳弭為小賤人，掀起輿論震撼。

前坎通警佐古德辱罵吳弭為小賤人，掀起輿論震撼。 重點三：州警與坎通警局遭控用人監督失當，案情再度延燒。

曾因涉嫌殺害波士頓警官男友而被控過失致死罪、最終獲判無罪的女子里德(Karen Read)，近日提起了一項全新民事訴訟，起訴書中詳細揭露麻州 執法人員極具爆炸性的包括「中國佬(chnk)」、「中國低能兒」等種族歧視與厭女簡訊，其中涉案的前坎通(Canton)警局(CPD)警佐古德(Sean Goode)甚至惡劣辱罵波士頓華裔市長吳弭 (Michelle Wu)是個「小賤人、臭婊子(little c*nt)」，引發強烈震驚。

里德的律師在訴狀中指出，她對麻州州警(MSP)及坎通市警局提起訴訟，控訴其在雇用、培訓及監督涉嫌偏見與腐敗的警員上存在嚴重疏忽，嚴重侵犯其憲法權利。本案特別點名兩名關鍵執法人員，包括已於去年遭到解雇的麻州州警偵查員普羅克特(Michael Proctor)，以及在內部調查進行期間、於上周引咎辭職的前警察古德。

起訴書指出，這兩名執法者在長達近十年的書面與錄音對話中，頻繁使用極具侮辱性的歧視性字眼，例證包括：

普羅克特：「所有黃皮豬(g*oks)兩腿間都長灌木叢。」古德：「我無法忍受那些黃皮豬。」普羅克特：「把這些混蛋驅逐出境。我不管他們是不是合法待在這裡……把這群該死的沙尼格(sand ngers，對中東或南亞裔的歧視稱呼)通通驅逐出境。」

訴狀指控，這兩名警察在提及社區民眾時，頻繁使用「黑鬼(ngers)」、「墨西哥佬(spc)」以及「猶太妞」等極端詞彙，在提及社區中的亞裔與華裔居民時，反覆將中國佬(chnk)與中國低能兒(chnk tards)作為日常蔑稱使用，並與上述的「黃皮豬」仇恨言論交替出現。兩名警察甚至認為這些居民正在「污染」他們所服務的社區。

針對上述指控，坎通市官方與麻州州警總長諾貝爾上校(Colonel Geoffrey D. Noble)均發表嚴正聲明，痛斥這些訊息令人極度反感、充滿仇恨且下流，完全不符合基本道德標準，嚴重傷害了履行任務所仰賴的公眾信任，並表示警隊對此類行為絕不姑息。

隨著醜聞曝光，作為波士頓警察奧基夫(John O'Keefe)命案主導偵查員的普羅克特，原定須於8日就奧基夫家屬對里德提起之「不當致死」民事官司，接受里德律師團隊的宣誓取證(deposition)。然而，普羅克特於5日以「個人因素」為由提交緊急動議，尋求延後今日的取證程序。其律師團在文件中反擊，指責「里德在媒體上對本案進行了鋪天蓋地的輿論操作」。

為此，法院已安排於8日上午8時45分透過視訊(Zoom)方式召開緊急聽證會。法官預計將要求普羅克特的律師團隊向法院交代具體細節，包括何時得知普羅克特無法配合、何時通知對方律師，以及為何無法利用剛過去的周末進行準備工作。

這起轟動全美的案件始於2022年，里德被控在酒後駕車時，駕駛其SUV車撞死男友、波士頓警官奧基夫。然而，里德堅稱自己清白，並指控普羅克特與一群特定人士串謀對她進行栽贓嫁禍。里德共經歷了兩次刑事審判，最終在重審中，除「酒後駕車」一項罪名外，其餘所有核心罪名均獲判無罪。

古德兩年前在麻州德德漢姆高等法院(Dedham Superior Court)就里德(Karen Read)涉嫌謀殺案出庭作證。（美聯社）