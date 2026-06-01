新州網飛廠帶動房市 周邊屋溢價50萬成交

新澤西州 蒙茅斯郡(Monmouth County)近來住房需求增加、房價上漲，串流媒體網飛(Netflix )是幕後推手，該公司正在前蒙茅斯堡陸軍基地(Fort Monmouth Army Base Fort Monmouth Army)上耗資9億元建造工作室，帶動當地房地產市場。

蒙茅斯郡小銀鎮(Little Silver)最近一處民宅成交價出乎預期，就是拜網飛蓋工作室之賜。

這棟五房住宅有三個全衛和兩個半衛，掛牌價210萬元，5月19日以260萬元成交，較要價高出50萬元、溢價24%。

負責這一椿買賣的新州 地產公司Compass經紀人本德(Stacie Bender)說，她已預料成交價高於掛牌價，但只預估230萬或240萬元，沒想到最終飆到以260萬元。

房地產市場原本就已因房源極度短缺而競購激烈，網飛效應(Netflix effect)加劇競爭。

本德表示，房地產市場供應有限、需求卻非常旺盛，對買家來說充滿挑戰，他們之前已多次買房失敗，疲憊不堪，如今多半抱著「不惜一切代價非買到房子不可」的態度。

小銀鎮這棟五房住屋3月25日掛牌，共辦了兩場開放日活動，吸引40組買家。另安排30到40個私人看房。

本德說，賣家眼光獨到，售出的這棟住房給人家的感覺。每個房間都有獨特之處。屋內五間臥室距離相近，是搶手原因之一。

開放看房第二天就收到第一份報價，最終收到四份報價；掛牌六天後便進入律師審核階段。

本德談到網飛效應說，一開始人們以為該公司會帶來更多支援人員的工作機會。如今看到的招聘職缺是年薪超過75萬元，而且人們尋找200萬元以上的房子。

新冠疫情爆發前，這座小鎮默默無聞，後來人們發現，需要進城到紐約市的次數減少了，大可以住在小鎮，如今網飛又進駐，進一步帶動住房需求。

除了緊鄰網飛工作室，鄰近區域生活環境優越，靠近Sea Bright、Monmouth Beach等海灘，而且距離紐約市僅約一小時車程，另外有很棒的餐廳，是理想居住地。