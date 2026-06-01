我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓SK海力士清州廠有毒氣體外洩 3600名員工疏散

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

新州網飛廠帶動房市 周邊屋溢價50萬成交

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

新澤西州蒙茅斯郡(Monmouth County)近來住房需求增加、房價上漲，串流媒體網飛(Netflix)是幕後推手，該公司正在前蒙茅斯堡陸軍基地(Fort Monmouth Army Base Fort Monmouth Army)上耗資9億元建造工作室，帶動當地房地產市場。

蒙茅斯郡小銀鎮(Little Silver)最近一處民宅成交價出乎預期，就是拜網飛蓋工作室之賜。

這棟五房住宅有三個全衛和兩個半衛，掛牌價210萬元，5月19日以260萬元成交，較要價高出50萬元、溢價24%。

負責這一椿買賣的新州地產公司Compass經紀人本德(Stacie Bender)說，她已預料成交價高於掛牌價，但只預估230萬或240萬元，沒想到最終飆到以260萬元。

房地產市場原本就已因房源極度短缺而競購激烈，網飛效應(Netflix effect)加劇競爭。

本德表示，房地產市場供應有限、需求卻非常旺盛，對買家來說充滿挑戰，他們之前已多次買房失敗，疲憊不堪，如今多半抱著「不惜一切代價非買到房子不可」的態度。

小銀鎮這棟五房住屋3月25日掛牌，共辦了兩場開放日活動，吸引40組買家。另安排30到40個私人看房。

本德說，賣家眼光獨到，售出的這棟住房給人家的感覺。每個房間都有獨特之處。屋內五間臥室距離相近，是搶手原因之一。

開放看房第二天就收到第一份報價，最終收到四份報價；掛牌六天後便進入律師審核階段。

本德談到網飛效應說，一開始人們以為該公司會帶來更多支援人員的工作機會。如今看到的招聘職缺是年薪超過75萬元，而且人們尋找200萬元以上的房子。

新冠疫情爆發前，這座小鎮默默無聞，後來人們發現，需要進城到紐約市的次數減少了，大可以住在小鎮，如今網飛又進駐，進一步帶動住房需求。

除了緊鄰網飛工作室，鄰近區域生活環境優越，靠近Sea Bright、Monmouth Beach等海灘，而且距離紐約市僅約一小時車程，另外有很棒的餐廳，是理想居住地。

新州 新澤西州 Netflix

上一則

36歲男涉2天3命案 夏威夷警緝凶

下一則

費城5男喬裝水電工詐騙35老人50萬 受害者恐逾150人

延伸閱讀

無懼最大缺點…新州百年屋加價5成賣出 120萬成交

無懼最大缺點…新州百年屋加價5成賣出 120萬成交
房源嚴重短缺 麻州房價續漲買家壓力加劇

房源嚴重短缺 麻州房價續漲買家壓力加劇
被火燒毀、禁止入內 南加這棟房仍賣百萬 只因...

被火燒毀、禁止入內 南加這棟房仍賣百萬 只因...
靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

靠爸爸贊助 她拿下鳳凰城62萬元房 但有條件

熱門新聞

北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

2026-05-28 10:08
沒有綠卡或公民身分的留學生，今年從校園畢業後面臨「超級地獄」級的求職挑戰。(美聯社)

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

2026-05-28 09:48
張先生回憶起去年被ICE拘捕後關押70天的經歷，仍心存餘悸。(華埠更好團結聯盟提供)

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

2026-05-27 09:32
華盛頓州朗維尤26日發生造紙廠大型化學品儲存槽坍塌破裂事故，失蹤九人無生還希望。（美聯社）

失蹤者生還無望 華州化學槽崩塌推定11人亡

2026-05-27 19:47
專業保險經紀人Belinda Shu建議房東重新檢視保險配置，特別是是否要求租客購買租客保險。(AI生成示意圖)

出租房最怕不是空置 而是這種風險 專家教你一招避開巨額損失

2026-05-30 01:59
許多餐廳都會在戶外座位放置遮陽傘(示意圖)。(pexels)

戶外用餐遇死劫 南卡女子遭強風吹飛遮陽傘打死

2026-05-26 09:10

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人