費城5男喬裝水電工詐騙35老人50萬 受害者恐逾150人

老年人時常成為詐騙團夥的做案目標(示意圖)。(pexels)

費城 當局表示，五名31至43歲不等的中壯年男子冒充水電或者天然氣 公司工人，瞄準當地老年人騙取數十萬元，受害的老人家誤以為自己是掏錢支付逾期帳單。

檢察官指出，這五名男子聯絡好幾十位老人家，謊稱是費城天然氣公司(Philadelphia Gas Works)、費城電力公司(Peco)、費城市政水務廳(city water department)員工而獲取受害者銀行資訊、進而盜取帳戶裡的資金。

這五名男子是31歲的海恩斯(Winston Haynes)、44歲的特納(Michael Turner)、43歲的林戈爾德(Anthony Ringgold)、39歲的查佩爾(Mark Chappell)和41歲的戴維斯(Detoine Davis) ，五人合謀從至少35位當地老年居民、以及一家銀行竊取錢財。

助理地方檢察官達格雷斯(Gillian Dagress)在記者會上表示，這幾名男子打電話給受害老人居民，聲稱他們最近繳納給水電或者天然氣等公用事業公司的款項出了問題，需要提供更多資訊才能得以解決。

通過電話後，會有其中一名男子攜帶偽造名片，冒充這些水電等公用事業公司員工前往受害居民家中索取支付款項所需要的資訊，有時候甚至當場拿走老人家的金融卡。

達格雷斯表示，這個犯罪小組將竊盜所得到的將近50萬元拿去購買個人物品和匯票。

地區檢察官辦公室、警方和美國郵政監察局(U.S. Postal Inspection Service)聯合調查過後，當局20日逮捕犯罪男子。

5名男子全部被控串謀、竊盜、詐欺以及相關罪行。

達格雷斯說，這些男子是這起詐騙案的策畫者，不過，目前仍在進行細部；該團夥行騙的對象可能多達150名老年人，所竊取的款項金額恐超過100萬元。

達格雷斯表示，相關單位之所以能夠成功進行調查，主要是依靠勇敢的受害者主動聯繫警方、出面講述他們的親身遭遇。

當局敦促所有認為自己可能被鎖定為騙局目標的人，撥打地方檢察官辦公室老年人權益保護熱線(215)686-5710詢問或請求協助。