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推廣跨性別月經平權 波城市長辦公室惹議

特派員黃惠玲／綜合報導
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波士頓市長吳弭(Michelle Wu)政府旗下的「LGBTQ+推進辦公室」，因...
波士頓市長吳弭(Michelle Wu)政府旗下的「LGBTQ+推進辦公室」，因貼出將舉辦的「跨性別月經驕傲」(Trans Period Pride)活動預告，引發爭議。(波士頓LGBTQ+推進辦公室)

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)政府旗下的「LGBTQ+推進辦公室」(Office of LGBTQ+ Advancement)，因近日公開推廣一場將在公共圖書館舉辦的「跨性別月經驕傲」(Trans Period Pride)活動，引發激烈輿論爭議。該活動內容聚焦「月經平權」以及跨性別者的月經經驗。

該辦公室本周曾發布了一張宣傳圖，圖片中繪有粉紅色的衛生棉條與藍色的衛生棉。貼文寫道：「加入『MASS NOW』與『麻州跨性別政治聯盟』，一同參與這場關於月經平權與跨性別月經者經驗的意識提升討論會。」

倡議團體表示，他們主張「有月經的人不一定只有生理特徵的女性(Cisgender women)」，有些跨性別男性(出生性別為女性，但心理自我認同為男性)或非二元性別者也同樣有月經。因此，他們使用「跨性別月經者」(trans menstruators)的詞彙，稱「月經平權」也應該包含這群人的經驗與尊嚴。

許多網友和保守派則指出，將月經這種「純粹的女性生理現象」去性別化，不直接使用「女性」而改用「有月經者」，甚至在公共圖書館高調為此辦活動、發放免費經期內褲，是「進步主義過頭(Lost your minds)」且不尊重傳統女性定義的行為。

這場免費活動預計下月在波士頓公共圖書館的科普利分館(Copley Branch)舉行。該活動獲得了波士頓市長LGBTQ+推進辦公室、波士頓LGBTQ+青年聯盟(BAGLY)、MASS NOW 以及麻州跨性別政治聯盟的共同支持。

根據波士頓市長辦公室官網介紹，LGBTQ+推進辦公室旨在「為該市多元的 LGBTQIA2S+ 社群制定政策、舉辦社區導向的活動並提供相關資源」。

然而該貼文一經發布，隨即引來大量網友的震驚與質疑。許多人在留言區表示不敢置信，紛紛留言指「這是在開玩笑嗎？」更有網友直言「你們真是瘋了。」

這並非吳弭市長辦公室首次因相關議題引發風波。此前波士頓市府向具有LGBTQ身分的移民提供高達500元的「健康福利」補貼也引發爭議。之後波士頓當地的LGBTQ團體「OUTnewcomers」宣布，已將市府的撥款資金全數退還給市長辦公室。

跨性別 吳弭 波士頓

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