麻州硬槓ICE 州長發布學校、醫院、教堂應對執法指南

麻州州長希利(中)28日針對ICE執法發布最新「全州與移民暨海關執法局(ICE)互動行動指南」。(希利州長官方臉書)

地方政府與聯邦移民 執法機關的對抗再度升級。在司法部(DOJ)27日控告麻州 違反美國憲法「至高無上條款(Supremacy Clause)」，無權阻礙聯邦官員執行公務後，麻州州長希利(Maura Healey)28日宣布一項「全州與移民暨海關執法局(ICE )互動行動指南」，嚴格規範學校、托嬰機構、大專院校、醫療設施及宗教場所與聯邦移民暨海關執法局(ICE)探員互動時的應對程序。

聯邦政府起訴麻州的主因，源於麻州政府日前拒絕核發「隱蔽/臥底車牌」給ICE探員的車輛，起訴書指此舉故意暴露執法人員身份，已嚴重威脅聯邦探員的人身安全，並侵犯聯邦在移民事務上的專屬管轄權。

希利發布的最新指南明確規定，聯邦移民官員在未持有法院法官簽發的司法搜索票(Judicial warrant)之前，絕不得進入上述機構的「非公開區域」進行民事移民逮捕。

指南特別澄清一項關鍵法律認知：由ICE或聯邦國土安全部(DHS)自行簽發的「行政搜索票(Administrative warrants)」，在法律上並不具備授權進入非公開空間的效力。

該法案甚至規定，未經麻州州長允許，其餘各州不得將其國民兵部署至麻州境內，並允許移民家長預先為子女安排指定監護人，以防父母遭到突襲逮捕或驅逐出境。

指南對各場所提出具體規範：

學校、托嬰機構與大專院校： 與聯邦移民官員的互動，須統一由指定的行政主管或受訓員工對接；在採取任何行動前，須要求法律顧問對搜索票進行審查。除非對方出示有效的司法搜索票，否則一律拒絕其進入教室、辦公室及學生宿舍等非公開區域。

醫療保健機構與醫院： 須將「病人照護」視為最高指導原則；確保病人與醫療人員之間的溝通與健康資訊保密。

宗教場所(教堂、寺廟等)： 指定主要的緊急聯絡人；在辦公室、教室、育嬰室等入口張貼明確告示牌區分公私空間；拒絕無司法搜索票的探員進入非公開範圍，並積極舉辦「了解你的權利(Know Your Rights)」培訓。

這項高調「護航非法移民」的政策也點燃了地方保守派的怒火。麻州共和黨(MassGOP)發表嚴厲聲明，強烈反對州長對待聯邦執法機關的對立態度，並對希利曾呼籲「削減 ICE 經費」的激進主張表達譴責，批評州府此舉是罔顧法治與公共安全的意識形態作秀。