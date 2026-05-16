房源嚴重短缺 麻州房價續漲買家壓力加劇

房源短缺導致買家購屋壓力倍增。(路透)

麻州房地產 市場持續面臨房源短缺壓力。根據麻州房地產經紀人協會(Massachusetts Association of Realtors，MAR)最新數據，今年4月獨棟住宅成交量較2025年同期下跌超過12%，反映市場供給不足與房價 高漲，持續壓縮買家進場空間。

協會主席基根(Kristen Keegan)表示，目前麻州市場僅有約兩個月的住宅庫存量，而健康、平衡的房市通常需維持約六個月庫存，因此供應仍遠低於正常水準。

除了房源不足外，房價居高不下也讓許多首次購屋者與一般家庭面臨負擔壓力。根據統計，麻州4月獨棟住宅中位數價格上升逾5%，達69萬5000元。

儘管成交量下降，市場需求依然強勁。基根指出，4月成交的獨棟住宅平均成交價達開價的100.4%，代表不少房屋最終以高於開價價格售出，顯示熱門房源競爭仍相當激烈。

相較之下，公寓(Condo)市場表現略為穩定，4月成交量僅較去年同期下跌不到2%。公寓中位數價格則上升2%，達56萬5000元，雖仍低於獨棟住宅價格，但同樣維持高檔。

基根表示，對賣家而言，目前仍是出售房產的好時機，但買家若想成功搶到房屋，必須提出具競爭力的條件。她說：「現在對賣家來說是非常好的市場，但買家真的需要全力以赴，因為競爭依然非常激烈。」

不過，市場也出現部分正面訊號。雖然整體成交量下降，但4月新上市房源數量比去年同期增加，意味著未來幾個月買家可能會有更多選擇。

基根指出，對許多已找房數月甚至數年的買家而言，新房源增加將有助於改善目前供不應求的情況。