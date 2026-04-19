波士頓市長吳弭預算提案 砍健保開銷 裁公校員工

波士頓市長吳弭(左)表示，市府經濟壓力雖然沉重，但她仍在新年度預算案中提高了波士頓公校的經費。(吳弭官方臉書)

波士頓 市長吳弭 (Michelle Wu)日前向市議會提交了2027財政年度共49億元的預算提案，金額僅比去年增加2%，創下自2010年以來最低增幅。吳弭表示，有限的預算增長將迫使市府做出「艱難抉擇，包括有針對性的削減」。

預算面臨最大壓力之一是員工健康保險費率上漲20%，相當於增加9700萬元，涵蓋市府、波士頓公立學校(BPS)及健康委員會的員工。市府官員指出，GLP-1減重藥物在費用上占比過高，因此市府已採取措施限制使用，以節省開支，州政府亦有類似作法。

吳弭在接受WBUR採訪時形容，波城經濟現況「壓力沉重」，但她說，市府將以決心和實力應對財政挑戰，「本次預算增幅中，除公立學校外各部門預算平均下降1.3%，BPS則增加5.4%。」

BPS預算為17億元，雖包含多達400名員工裁減計畫，但仍較去年多8800萬元，師生比維持10比1。吳弭表示，市府各部門未計畫裁員，但已實施凍結招聘政策，並將評估現有職缺是否必須補齊。

財政壓力主要因政治與外部環境造成，但批評者稱，吳弭政策也加劇問題。例如，對可負擔住宅開發標準的推動及與開發商的冷淡關係，限制了城市透過新建案增加稅收的能力。市議員墨菲(Erin Murphy)與弗林(Ed Flynn)亦質疑市府透明度不足。

此外，受冬季除雪支出增加及醫療保險與加班費飆升影響，波士頓市府計畫於本財政年度6月30日前填補4800萬元財政缺口。BPS亦面臨5300萬元短缺。議員要求市府說明為何僅在三月開始有針對性削減，並呼籲進行獨立審計。

市議員Ben Weber表示，市長預算提案反映「城市成本增長速度快於允許徵收的收入」，自今年1月起，居民已承擔13%房產稅增幅。隨著市中心商業地產價值下降，更多稅收壓力落在個人住戶身上。

吳弭對此表示，她不會採取爭議性做法要求選民突破房產稅年度2.5%上限，「這是最後手段，我們應盡可能在自我收緊開支前，避免向居民增加負擔」。