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李堡「柔似蜜」電影播映會 聚焦亞裔心理健康

記者劉偉／新州報導
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新州李堡市舉辦「柔似蜜」特別放映會 ，關注亞裔心理健康議題。右四為市長Mark ...
新州李堡市舉辦「柔似蜜」特別放映會 ，關注亞裔心理健康議題。右四為市長Mark Sokolich。（李堡華協提供）

李堡華人協會、新州亞裔聯盟(AAPI New Jersey)及李堡衛生局日前在Barrymore Film Center舉辦電影「柔似蜜(Rosemead)」特別放映會，吸引眾多社區居民參與，透過觀影與對話聚焦亞裔心理健康議題。

影片由劉玉玲主演，改編自真實故事，講述一位身患重病的華裔母親，面對陷入心理危機的兒子時所做的艱難抉擇。電影呈現移民家庭在文化壓力、情感壓抑與代際衝突中的困境，引發觀眾強烈共鳴。不少人表示，片中情節並非個案，而是許多華裔家庭共同面對的現實挑戰。

放映後舉行座談會，由選擇性緘默症專家王俊華(Jun Reitman)主持。她指出，在多語言與移民環境中成長的兒童，較易因焦慮與文化適應問題出現溝通障礙，而此現象在華裔社區常被忽視。

來自Care Plus NJ、Korean Community Services及National Alliance on Mental Illness旗下華裔心理健康專案(CAMHOP)的專家，則分別從臨床與文化角度分享見解。他們指出，心理健康污名、「丟面子」顧慮及家庭內缺乏情感表達，使亞裔族群面臨困境時難以及時求助；年輕世代在傳統期待與自我表達間的拉扯，也加劇心理壓力。

影片執行製片人蔣芳華表示，「柔似蜜」不僅是作品，更是一種倡議，期望透過真實故事促使家庭正視心理健康問題，推動社區理解與支持。

包括李堡市長Mark Sokolich及市議員Bryan Drumgoole出席了活動，影城董事會主席Joanne Cimiluca參與籌備，提供社區交流平台。

主辦方表示，此次活動不僅是放映會，更是推動心理健康「打破沉默」的重要一步。隨著新州亞裔人口突破百萬，文化適配的心理健康服務需求日益增加，呼籲社會持續關注並共同營造更理解與支持的社區環境。李堡華人協會亦表示，未來將持續推動相關對話與服務落地，讓更多人「被看見、被傾聽」。

新州 心理健康 華裔

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