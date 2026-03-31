波士頓公校高中 今秋起納入AI素養課程

一名華裔學生在課堂上使用AI助理。(美聯社)

波士頓公立學校 (Boston Public Schools)日前宣布全市公立高中，從今年秋季起，將在高中教育融入AI素養課程，目標是讓所有學生熟練理解與使用AI工具，並具有批判性思考能力，以應對未來學業與職涯挑戰。讓所有畢業生AI應用與理解上具備基本能力。

波士頓市長吳弭(Michelle Wu)表示，該計畫透過政府、教育界與產業合作，將AI課程融入公立學校教育體系，讓學生不只學會使用AI工具，還能理解其背景、限制與應用方式。這項計畫由當地科技企業家英格利許(Paul English)提供100萬種子資金支持，幫助訓練教師並開發課程。

根據合作夥伴波士頓麻州大學(University of Massachusetts Boston)表示，AI素養課程將涵蓋技能訓練、倫理與責任使用等主題，並結合該校的AI教育資源與課程設計。參與的教師將在暑期接受專業訓練，成為未來學校推動AI教學的關鍵人物。

未來學生可透過AI工具輔助學習，例如利用AI進行資料搜尋、寫作輔助或解題思考，進一步加強學習效率與深度。倡議者指出，AI在未來職場與高等教育中扮演越來越重要的角色，讓學生從高中階段就具備AI應用能力，可縮小技能落差並提高競爭力。

不過，教育界也提醒AI教育同時需重視倫理與批判性思考。一些專家指出，學生不能僅依賴AI生成答案，而必須學會評估AI結果的可靠性與限制，避免過度依賴工具而忽略基本學術素養。地方教育主管表示，課程設計將納入AI責任使用與後果理解，避免學生單純將人工智慧 當成作弊工具。

此外，波士頓的AI教育計畫也被視為麻州整體AI推動策略的一部分。麻州州政府早前宣布成立「麻州人工智慧中心(Massachusetts AI Hub)」，旨在透過跨界合作推進AI創新、生態系統建設與教育資源普及，讓AI教育更扎根於基礎教育與社區發展之中。

這項全新的AI課程不僅讓波士頓公校在教育科技應用上領先全美，也象徵教育界正逐步從傳統教學模式向智慧數位化轉型。