我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

波士頓龍蝦卷飆漲近50元 餐廳憂心客源苦撐

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波士頓龍蝦捲價格攀升。(特派員黃惠玲／攝影)
波士頓龍蝦捲價格攀升。(特派員黃惠玲／攝影)

如果你最近想大啖龍蝦卷，看到價格時別太驚訝。這道新英格蘭海鮮名菜價格持續上漲，讓餐廳經營者陷入「既想滿足饕客與遊客」，又「難以承受成本壓力」的兩難處境。

餐廳Row 34的Jeremy Sewall表示：「我不可能開100元的價格給龍蝦卷，雖然過去兩周，也許我應該開70或80元。」

價格上漲的原因多重，據「波士頓環球報」，緬因州的龍蝦捕獲量已連續四年下降。龍蝦業者面臨成本上升、通膨與氣候變遷等挑戰，使更多龍蝦北移至加拿大水域。此外，冬末季節捕龍蝦困難重重，寒冷水域使龍蝦行動緩慢，常躲入洞穴藏身，捕撈難度大增。不可預測的冬季天氣，也可能打亂捕撈行程。

據報導，平均一份龍蝦卷需要大量龍蝦肉，大約六隻龍蝦才能產出一磅肉。批發價格方面，小型「幼龍蝦」每磅約15元，而零售商Wulf's Fish目前標價近80元一磅的鉗與關節肉。

儘管龍蝦價格高漲，多家餐廳表示不打算將龍蝦卷從菜單撤下。位於劍橋的Puritan Oyster Bar主廚Will Gilson表示，他購買剝好龍蝦肉的價格介於42至47元一磅，他的龍蝦卷菜單售價則落在45至48元之間，並附薯條。

Back Bay的The Banks Seafood and Steak主廚Robert Sisca也說，他不會將48元的奶油龍蝦卷撤下，以免疏遠商務客與觀光客。不過，Sisca更坦率地向顧客說明價格：「我們告訴客人價格很高，但實在沒辦法。」

波士頓龍蝦卷雖面臨價格壓力，仍堅守在餐廳菜單上，成為當地經典海鮮美食的象徵。

一般遊客較常到訪的波士頓市中心Quincy Market美食廣場，龍蝦卷也十分受到歡迎，不過觀光區的價格通常會高於一般餐廳的平均水平。根據近期市場調查與當地餐飲價格資料顯示，在整個大波士頓地區，包括在市場或附近的餐廳裡，龍蝦卷的價格多數落在約30至48元左右，加上稅金、小費等，吃頓龍蝦卷，很難不超出50元，也反映了新英格蘭地區近年龍蝦價格上揚的趨勢。

新英格蘭 緬因州 波士頓

上一則

牡丹花開文化專場 新州李堡圓滿落幕

下一則

美伊戰爭 芝加哥航班削減 油價飆漲 物價蠢動

延伸閱讀

全美最佳校園餐廳評鑑 安姆赫斯特麻州大學9連冠

全美最佳校園餐廳評鑑 安姆赫斯特麻州大學9連冠
降價高達4成之外 好市多一口氣上架8款「好吃到危險」新品

降價高達4成之外 好市多一口氣上架8款「好吃到危險」新品
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
舌尖上的深海風暴：法拉盛「敦城」海鮮盛宴超特價!

舌尖上的深海風暴：法拉盛「敦城」海鮮盛宴超特價!

熱門新聞

波士頓龍蝦捲價格攀升。(特派員黃惠玲／攝影)

一份波士頓龍蝦卷賣價近50元 餐廳苦撐 顧客退卻

2026-03-26 10:24
最新數據顯示，保母時薪持續攀升。(pexels)

保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消

2026-03-25 09:36
伊州一名婦女日前幸運中得獎金高達5億多的兆彩頭獎。(伊州樂透局)

手抖不敢信 伊州婦線上買兆彩中頭獎5.36億

2026-03-20 09:10
18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺。(gofundme)

芝女大生湖邊散步突遭無證客槍殺 犯案前曾兩度被釋

2026-03-23 09:12
聯航「放鬆專用排」提供被套、枕頭。(UA官方X)

兼顧票價與舒適 聯航首創「放鬆專用排」明年啟用

2026-03-25 10:47
麻州是全美少數對無健保民眾開罰的州之一。(麻州健保官網)

這些州無健保仍開罰 最高達每月4908元…棄保未必划算

2026-03-23 14:29

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國