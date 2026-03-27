波士頓龍蝦卷飆漲近50元 餐廳憂心客源苦撐

波士頓龍蝦捲價格攀升。(特派員黃惠玲／攝影)

如果你最近想大啖龍蝦卷，看到價格時別太驚訝。這道新英格蘭 海鮮名菜價格持續上漲，讓餐廳經營者陷入「既想滿足饕客與遊客」，又「難以承受成本壓力」的兩難處境。

餐廳Row 34的Jeremy Sewall表示：「我不可能開100元的價格給龍蝦卷，雖然過去兩周，也許我應該開70或80元。」

價格上漲的原因多重，據「波士頓 環球報」，緬因州 的龍蝦捕獲量已連續四年下降。龍蝦業者面臨成本上升、通膨與氣候變遷等挑戰，使更多龍蝦北移至加拿大水域。此外，冬末季節捕龍蝦困難重重，寒冷水域使龍蝦行動緩慢，常躲入洞穴藏身，捕撈難度大增。不可預測的冬季天氣，也可能打亂捕撈行程。

據報導，平均一份龍蝦卷需要大量龍蝦肉，大約六隻龍蝦才能產出一磅肉。批發價格方面，小型「幼龍蝦」每磅約15元，而零售商Wulf's Fish目前標價近80元一磅的鉗與關節肉。

儘管龍蝦價格高漲，多家餐廳表示不打算將龍蝦卷從菜單撤下。位於劍橋的Puritan Oyster Bar主廚Will Gilson表示，他購買剝好龍蝦肉的價格介於42至47元一磅，他的龍蝦卷菜單售價則落在45至48元之間，並附薯條。

Back Bay的The Banks Seafood and Steak主廚Robert Sisca也說，他不會將48元的奶油龍蝦卷撤下，以免疏遠商務客與觀光客。不過，Sisca更坦率地向顧客說明價格：「我們告訴客人價格很高，但實在沒辦法。」

波士頓龍蝦卷雖面臨價格壓力，仍堅守在餐廳菜單上，成為當地經典海鮮美食的象徵。

一般遊客較常到訪的波士頓市中心Quincy Market美食廣場，龍蝦卷也十分受到歡迎，不過觀光區的價格通常會高於一般餐廳的平均水平。根據近期市場調查與當地餐飲價格資料顯示，在整個大波士頓地區，包括在市場或附近的餐廳裡，龍蝦卷的價格多數落在約30至48元左右，加上稅金、小費等，吃頓龍蝦卷，很難不超出50元，也反映了新英格蘭地區近年龍蝦價格上揚的趨勢。