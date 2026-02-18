新州梅山中校迎馬年 節目豐富 濃厚年節文化氣息

我的頻道

記者孫影真／新州報導
蟠龍演出讓人驚豔。（主辦方提供）
蟠龍演出讓人驚豔。（主辦方提供）

新澤西梅山中文學校日前在華強地區高中舉行「2026火馬年慶春節」活動，學生以舞龍舞獅、短劇、歌舞、話劇等節目展現所學，吸引社區各界嘉賓與家長觀賞，華倫市市長Shaun Fine讚揚表演者才華橫溢、節目富啟發性。

當日出席貴賓包括華強地區高中教育總監Dr. Elizabeth Jewett、學區教育委員會副主席Heather Trumpore及多位委員、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、新澤西中文學校協會會長戴松昌、大紐約區台灣主流教師聯誼會會長歐瑪麗、美東中文學校協會會長林美華、中美文化協會會長李僑韋、文創交流促進會會長吳麗卿等。

Shaun Fine表示，很榮幸觀賞梅山中文學校農曆新年演出，感謝學校帶來豐富文化活動，並指出馬年象徵活力與前進，呼應華倫市城市精神。Dr. Elizabeth Jewett肯定學校文化教學多元。王怡如讚許校長與教師長年推動海外華文教育的堅持。該校校長吳靜呼籲家長加入義工行列，將關懷與付出精神傳遞給社區。梅山中文學校擁有43年歷史，完全由義工運作，致力於打造融合語言與文化的優質學習環境。

活動以對聯「梅香如故，瑞蛇騰雲冷冬去；山明水秀，駿馬奔騰迎暖春」揭開序幕，象徵送蛇迎馬、辭冬迎春。前校長陳家駿與江怡靜以風趣方式串場，校友曾羿博亦返校主持，為節目增色。

當天表演包括舞龍舞獅、短劇小壁虎借尾巴、年菜與吉祥話、悟空智取紅孩兒、誰是罪犯；歌舞台灣尚勇、牛仔很忙；洋學生話劇Shopping at 7-11、助教群演出12生肖勇氣大爆發、郭立中與謝天指導扯鈴、張大鋼太極劍、杜明娜指導民族舞蹈如夢令、舞韻等，充分展現學生在語言、藝術與文化上的學習成果，為社區帶來濃厚年節文化氣息。

市長Shaun Fine。（主辦方提供）
市長Shaun Fine。（主辦方提供）
扯鈴。（主辦方提供）
扯鈴。（主辦方提供）
「牛仔很忙」表演出青春活力。（記者孫影真／攝影）
「牛仔很忙」表演出青春活力。（記者孫影真／攝影）
台灣華語文學習中心的美裔學生表演有趣的「Shopping at 7-11」話劇。...
台灣華語文學習中心的美裔學生表演有趣的「Shopping at 7-11」話劇。（記者孫影真／攝影）

