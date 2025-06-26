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新州中文教師學會年會 聚焦人工智慧運用

記者劉偉／新州報導
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新澤西州中文教師學會年會參與熱烈。（主辦方提供）
新澤西州中文教師學會年會參與熱烈。（主辦方提供）

新澤西州中文教師學會日前在蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)舉行年會，該活動今年以「賦能教師．精進學習」為主題，聚焦生成式人工智慧(AI)在中文教學的創新應用，致力推動跨領域融合與專業成長。

創會會長張世紅在活動中回顧學會一年的發展成果，並宣布由廖山漫接任新一屆會長。隨後，新澤西州2024-2025年度教師Stefanie Lachenauer分享其一線教學經歷。新澤西州教育者工會(NJEA)代表平克尼(Kim Pinckney)接著以「文化回應教學」為題，探討如何在K-12課程中體現多元與包容。

維吉尼亞大學教授曾妙芬講解了「生成式AI賦能中文教學」，她以實例說明ChatGPT、Copilot等AI工具在提升學生語言能力與學習反思方面的實效，強調個性化學習與技術融合的可行路徑。新澤西華人電腦協會會長羅茗則從技術角度分析多款AI工具的優劣，並提醒教師關注AI應用中的倫理與資訊安全問題。

來自Edison、East Brunswick及Livingston的教育委員施景渭、洪利武、鞏芳則在論壇中與教師面對面交流，就中文項目的資源保障、社區支持與未來發展展開深入對話，鼓勵教師積極參與公共事務，推動政策與教學的正向連結。

此外，AI教學工作坊與教學策略「閃電秀」提供教師實用資源與靈感，涵蓋從低年級到高中的應用實例，迴響熱烈。文化體驗活動如椅子瑜伽、扇子舞、太極、熊貓泥塑也受到歡迎。

晚間由張迎潮博士帶領的Midnight Blues Band壓軸演出，為年會畫下完美句點。

新澤西州中文教師學會年會參與熱烈。（主辦方提供）
新澤西州中文教師學會年會參與熱烈。（主辦方提供）
Livingston學委鞏芳(左至右)、East Brunswic學委副主席洪利...
Livingston學委鞏芳(左至右)、East Brunswic學委副主席洪利武、 Edison學委主席施景渭、新澤西州中文教師學會會長張世紅參與圓桌論壇。(主辦方提供)

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